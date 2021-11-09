Được biết, hiện đã có một số gia đình trong vùng bày tỏ nguyện vọng được nhận bé gái làm con nuôi.

Theo báo Hà Tĩnh đưa tin, tối 8/11, một gia đình ở Hương Khê (Hà Tĩnh) phát hiện bé gái sơ sinh bị bỏ lại trên bãi cỏ ven đường trước cửa nhà mình.

Chị Hường - người phát hiện bé sơ sinh kể lại: "Khoảng thời gian trên, khi đang trên đường về nhà thì tôi phát hiện một bọc đồ bên đường, gần cổng nhà. Tôi cùng bà con trong thôn mở ra xem thì phát hiện trong bọc là một bé gái sơ sinh khoảng 10 ngày tuổi cùng 1 hộp sữa và vài bộ quần áo trẻ em cũ. Gia đình đã đưa cháu bé vào nhà chăm sóc đồng thời trình báo sự việc với cơ quan chức năng".

Cháu bé hiện đang khoẻ mạnh và được chăm sóc tốt - Ảnh: báo Hà Tĩnh

Sáng 9/11, lãnh đạo xã Phúc Đồng đã đến đưa cháu bé đi kiểm tra sức khoẻ và lập biên bản sự việc. Ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Đồng thông tin, sức khoẻ của bé gái hoàn toàn bình thường, cân nặng 2,7kg. Hiện tại gia đình chị Hường đang tạm nhận nuôi cháu bé.

UBND xã đã thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin địa phương để gia đình cháu đến làm thủ tục nhận lại. Trong trường hợp không có người thân đến nhận, địa phương sẽ làm thủ tục giao nhận con nuôi theo quy định của pháp luật.

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