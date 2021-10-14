Người phụ nữ bịt kín mặt mang bé sơ sinh bị bỏ rơi trao lại tổ trực Covid-19 của bệnh viện

Xã hội 14/10/2021 10:36

Người phụ nữ bịt kín mặt mang bé sơ sinh đến nơi khai báo y tế trước cổng Bệnh viện Nhi Thanh Hóa trao cho nhân viên tổ trực Covid-19 rồi nhanh chóng rời đi.

Theo báo Người Lao động đưa tin, ngày 13/10, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết, đã báo cáo cho UBND phường Đông Vệ, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa để tìm hướng xử lý sự việc của một trẻ sơ sinh.

Cụ thể, trước đó, vào 0 giờ 27 phút ngày 13/10, một người phụ nữ bịt kín mặt (không rõ địa chỉ, tên tuổi) mang theo 1 thùng giấy, trong đó có một bé sơ sinh vào nơi khai báo y tế của bệnh viện.

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sơ sinh còn nguyên dây rốn được người phụ nữ mang đến bệnh viện trao lại - Ảnh: Người Lao động

Người phụ nữ này cho biết phát hiện bé còn nguyên dây rốn được đặt trước cổng nhà vào lúc 10 giờ tối ngày 12/10, không có quần áo, tã lót, chỉ duy nhất 1 tờ giấy có ghi họ tên bé là L.K.T. sinh ngày 12/10.

Sau khi trao bé cho nhân viên tổ trực Covid-19 của bệnh viện, người phụ nữ này liền nhanh chóng rời đi. Bé sau đó được nhân viên y tế đưa lên khoa Hồi sức tích cực sơ sinh để sưởi ấm và kiểm tra sức khỏe. Hiện tại, các dấu hiệu sinh tồn của bé ổn định, chưa phát hiện bất thường gì.

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