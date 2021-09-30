Bé gái sơ sinh bụ bẫm bị bỏ rơi ở chân đèo Ông Đống kèm bức thư tay: 'Mẹ xin lỗi con yêu... mong trời phật phù hộ con'

Xã hội 30/09/2021 13:50

Bé gái khoảng 1-2 tháng tuổi bị bỏ rơi ở chân đèo Ông Đống, thuộc xã Đồng Tiến, Yên Thế, Bắc Giang được được các cán bộ y tế xã chăm sóc.

Theo báo Công an nhân dân đưa tin, khoảng 6h sáng ngày 30/9, Công an xã Đồng Tiến, huyện Yên Thế, Bắc Giang nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện 1 bé gái bị bỏ rơi tại chân đèo Ông Đống, tại bản Cây Vối, Đồng Tiến, Yên Thế.

Được biết, bé gái chỉ khoảng 1-2 tháng tuổi, được đặt trong giỏ nhựa màu xanh, quấn chăn mỏng quanh người; trong giỏ có đựng 1 hộp sữa và một vài bộ quần áo trẻ sơ sinh.

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Bé gái hiện được cơ quan chức năng địa phương chăm sóc - Ảnh: Công an nhân dân

Theo thông tin của Doanh Nghiệp và Tiếp thị, trong giỏ còn có một tờ giấy viết tay để lại nội dung: "Vì hoàn cảnh gia đình nên không có khả năng nuôi con, mong ai nhặt được bé thì nuôi dưỡng, chăm sóc bé giúp tôi, tôi xin chân thành cảm ơn".

Sau đó, Công an xã Đồng Tiến đã phối hợp cùng chính quyền địa phương xác minh sự việc tại hiện trường và tạm thời bàn giao cháu bé cho Trạm Y tế xã Đồng Tiến chăm sóc.

Công an xã Đồng Tiến mong ai là thân nhân của cháu bé thì liên hệ Công an xã để giải quyết các theo quy định.

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