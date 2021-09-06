Nam Định: Bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi cạnh thùng rác

Xã hội 06/09/2021 14:46

UBND xã Hải Quang, huyện Hải Hậu (Nam Định) đã giao bé gái cho chùa Chung Phương tạm chăm sóc.

Theo Zingnews đưa tin, ngày 6/9, UBND xã Hải Quang, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, phát thông báo tìm người thân của một bé gái sơ sinh, bị bỏ rơi tại địa bàn xã. 

Theo thông tin từ UBND, khoảng 10h ngày 5/9, chính quyền nhận tin báo từ người dân về việc phát hiện một bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn, được bọc trong túi nylon màu đen, đặt cạnh thùng rác.

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Bé gái bị bọc trong túi nylon, vứt cạnh thùng rác - Ảnh: Zingnews

Lãnh đạo UBND xã cho biết hiện bé gái đã được đưa đến trạm y tế để cắt dây rốn và thăm khám ban đầu: "Sức khỏe của bé gái ổn định, tính mạng không bị ảnh hưởng".

Theo nhà chức trách, bé gái hiện được giao cho chùa Chung Phương tạm chăm sóc. Trong sáng nay, một số người đã liên hệ với nhà chùa xin nhận nuôi trong trường hợp không ai đến nhận bé về.

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