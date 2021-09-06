Khi nghe tiếng trẻ con khóc, một người dân chạy ra khu vực chân núi Linh Trường kiểm tra thì phát hiện một bé trai bị bỏ lại cùng một mảnh giấy nhờ nuôi hộ cháu bé.

Theo Infonet/ Vietnamnet đưa tin, trưa 6/9, ông Phạm Thanh Nam - Phó Chủ tịch UBND xã Hoằng Trường (huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) cho biết, xã vừa phát hiện một bé trai bị bỏ rơi ở chân núi.

Được biết, trước đó, khoảng 4h30’ sáng cùng ngày, chị Lê Thị H. (trú thôn Liên Minh) nghe tiếng khóc của trẻ con vang vọng nên chị chạy ra khu vực chân núi gần nhà thì phát hiện một bé trai bị bỏ rơi tại đây. Trên người bé trai có quấn chăn, mặc quần áo cùng túi đồ dùng cá nhân và một mảnh giấy ghi lại ngày sinh, tên tuổi cháu bé và nhờ cậy mọi người nuôi nấng cháu.

Bé trai được phát hiện bị bỏ rơi tại chân núi lúc rạng sáng - Ảnh: Infonet

Ngay sau đó, chị Hà đã trình báo sự việc lên chính quyền địa phương để tìm thân nhân cho cháu bé. Trên mảnh giấy để lại với đứa trẻ viết rằng: "Con em sinh ngày 4/9 vào lúc 15h 0 phút.... Nếu ai nhận được con của em, xin hãy nuôi con em nên người. Em xin chân thành cảm ơn''.

Bức thư để lại cùng đứa bé - Ảnh: Infonet

Ông Nam cho hay hiện cháu bé được đưa về trạm y tế kiểm tra sức khỏe và chăm sóc. Cán bộ tư pháp xã và Công an đang làm các thủ tục theo quy định để tìm thân nhân cho cháu.

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