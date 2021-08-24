Một bé trai sơ sinh đã bị bỏ rơi dưới gầm cầu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Ngoài ra, người ta còn tìm thấy một ít một ít đồ dùng, 2,2 triệu đồng và một bức tâm thư của người mẹ này.

Theo Pháp luật Việt Nam, khoảng 19h30 ngày 23/8, tại gầm cầu chui dân sinh đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (thuộc địa phận thôn Bắc 2, xã Hoàng Đan), chị Nguyễn Thị L. (SN 1981, trú tại thôn Đoài Đỗ, xã Hoàng Đan) phát hiện một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi. Đây là bé trai khoảng 3,4 kg, được 5 ngày tuổi. Bé bị bỏ rơi lại cùng 1 giỏ quần áo sơ sinh và 1 hộp sữa bột trẻ em.

Bé sơ sinh được phát hiện bị bỏ rơi dưới gầm cầu - Ảnh: Pháp luật Việt Nam

Qua quan sát, chị L. phát hiện cháu bé giới tính nam, nằm bên cạnh giỏ đựng quần áo sơ sinh và 1 hộp sữa bột trẻ em và số tiền 2,2 triệu đồng.

Ngoài ra, có 1 tờ giấy với nội dung "Tôi sinh cháu ra nhưng vì hoàn cảnh éo le nên tôi không nuôi được. Tôi viết giấy này nếu ai nhận được nuôi cháu khôn lớn tôi xin ngàn lần cảm ơn. Cháu sinh ngày 18/8/2021. Tôi đã tiêm phòng cho cháu đủ các mũi ở bệnh viện. Một lần nữa tôi xin cảm ơn".

Người dân đã báo cáo chính quyền địa phương và đưa cháu bé thăm khám tại Trạm Y tế xã Hoàng Đan. Cháu bé được chăm sóc tại Trạm Y tế xã Hoàng Đan.

Theo Nhà báo và Công luận, sáng ngày 24/8, hiện đã có người nhận là người thân đến tìm cháu. Tuy nhiên, Công an xã Hoàng Đan đang xác minh theo đúng quy định pháp luật.

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