Một người phụ nữ có thái độ chống đối người thi hành công vụ, còn dọa sẽ kiện ngược các chiến sĩ công an nếu bị đưa về phường khiến nhiều người bức xúc.

Tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, bên cạnh những người dân nghiêm túc chấp hành những quy định về giãn cách xã hội thì vẫn còn một số cá nhân bất chấp tất cả ra đường thậm chí còn có hành vi chống đối người thi hành công vụ khi bị yêu cầu về phường làm việc.

Mới đây, một đoạn clip hơn 8 phút ghi lại cảnh một người phụ nữ cãi nhau lớn tiếng với các chiến sĩ công an khi ra đường không có lý do chính đáng. Cụ thể, chị này cùng chồng đi xe máy ra ngoài, khi qua chốt kiểm dịch, chị không xuất trình được giấy tờ theo đúng quy định nên được yêu cầu về phường giải quyết. Tuy nhiên, chị cương quyết không đồng ý, liên tục kéo khẩu trang xuống quát tháo các anh công an rồi còn đòi "gọi điện cho bố".

"Nhà em gần ngay đây, các anh kì cục vừa thôi, để em gọi điện cho bố em" - người phụ nữ nói trong clip.

Người phụ nữ cãi nhau với công an - Ảnh: Chụp màn hinh

Lúc này, một chiến sĩ công an cũng lên tiếng: "Gọi cho ai cũng vậy thôi, mời chị về phường làm việc chứ không phải đứng đây cãi".

Có vẻ vì thấy hơi đuối lý, người phụ nữ lên tiếng xin lỗi: "Ừ em sai, em xin lỗi. Em xin lỗi được chưa?". Tuy nhiên, ngay sau đó, khi thấy các chiến sĩ công an kiên quyết mời về phường, chị này lập tức trở mặt, còn đòi kiện ngược lực lượng chức năng.

"Phạt 2 triệu hả? Đâu có khùng! Em kiện mấy anh đó. Mày cho tao lên phường hả? Lên phường tao kiện đó" - người phụ nữ trở mặt ngay sau lời xin lỗi.

Câu chuyện kéo dài thêm một lúc nữa khi người phụ nữ cứ cố gắng trì hoảng, lớn tiếng quát tháo, mắng chửi lực lượng chức năng. Cuối cùng, chị bị cưỡng chế đưa lên xe chuyên dụng áp tải về phường.

Chị bị cưỡng chế đưa về phường - Ảnh: Chụp màn hinh

Hiện, mặc dù chưa biết nguyên nhân sự việc là gì cũng như địa điểm diễn ra nhưng sau khi đoạn clip được chia sẻ đã khiến netizen bức xúc. Nhiều người tỏ ra ngán ngẩm cho hành động đã vi phạm còn cố tình cãi cùng của người phụ nữ.

