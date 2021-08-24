Đối tượng 'thông chốt', đâm một cán bộ vỡ xương bánh chè: Vì sợ bị phạt

Xã hội 24/08/2021 10:42

Một đối tượng đã có hành vi "thông chốt" kiểm dịch tại huyện Mê Linh, Hà Nội. Hậu quả, một cán bộ công an bị tông chấn thương, phải đi cấp cứu.

Theo Công an nhân dân, chiều ngày 22/8, Công an huyện Mê Linh, Hà Nội cho biết, đã bắt được Đặng Văn T. (SN 2003), trú tại huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc để điều tra hành vi "Chống người thi hành công vụ"

Trước đó, khoảng 22h10 ngày 21/8, tại chốt kiểm soát số 3 (đảm bảo ANTT, phòng, chống COVID-19), thuộc xã Kim Hoa (huyện Mê Linh), lực lượng chức năng phát hiện 1 nam giới điều khiển xe máy định đi thẳng qua chốt.

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Đối tượng Đặng Văn T. (SN 2003), trú tại huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc - Ảnh:  Công an nhân dân

Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra giấy tờ, tuy nhiên đối tượng không chấp hành, bất ngờ tăng tốc điều khiển xe máy đâm trúng Trung úy Lưu Trường Giang, cán bộ Công an huyện Mê Linh đang làm nhiệm vụ, rồi bỏ chạy. Hậu quả, đồng chí Giang gãy xương bánh chè ở chân trái và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Mê Linh đã khẩn trương điều tra, xác định đối tượng chống đối là Đặng Văn T., lẩn trốn tại địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo Thanh Niên, công an H.Mê Linh sau đó đã triệu tập T. về làm việc. Bước đầu, thanh niên này khai biết có chốt kiểm dịch nhưng vì sợ bị phạt nên cố tình tắt đèn và điều khiển xe với tốc độ cao, đâm vào barie và trung úy Giang nhằm thông chốt.

Hiện Công an huyện Mê Linh đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng Tình về hành vi trên theo quy định của pháp luật.

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