Lời kể của người đi cùng nạn nhân trong vụ nâng ngực tử vong ở TP.HCM: Chạy khắp các phòng để tìm kiếm, 'chúng tôi thấy chị nằm một mình, đã mất rồi'

Xã hội 19/03/2022 10:46

Cho rằng bệnh viện tắc trách trong quá trình thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ dẫn đến cái chết của chị N., người nhà chị N. đã mời luật sư và công an đến làm việc, xử lý.

Theo nguồn tin từ Tuổi Trẻ, tối muộn ngày 18/3, ông Ngô Anh Tuấn - phó giám đốc Bệnh viện 1A (còn gọi là Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng TP.HCM) - cho biết đơn vị đang phối hợp với Công an quận Tân Bình vào cuộc điều tra xác định nguyên nhân khiến chị N.T.N.N. (33 tuổi, quê Đồng Tháp) tử vong khi vào bệnh viện thực hiện phẫu thuật nâng ngực.

Theo lời kể từ gia đình, khoảng 11h30 ngày 18/3, chị N. đến Bệnh viện 1A phẫu thuật nâng ngực theo lịch hẹn. Gần 15h cùng ngày, không thấy chị N., người nhà vào gặng hỏi bác sĩ thì được trả lời "bệnh nhân gây mê, chưa tỉnh". Khi người nhà xin vào nhìn mặt cho yên tâm thì bác sĩ từ chối.

Một lúc sau người nhà tiếp tục vào tìm thì được bác sĩ trả lời "bệnh nhân bị tụt huyết áp" và không cho gặp. Lo sợ sự việc chẳng lành, người nhà bệnh nhân "quậy", tìm kiếm từng phòng và tá hỏa phát hiện chị N. đang nằm trên giường và đã tử vong.

"Trước khi phẫu thuật, sức khỏe của chị tôi hơi yếu, nhưng bác sĩ khám nói vẫn ổn và cho phẫu thuật bình thường. Đến giờ phía bệnh viện chưa có lời giải thích gì với gia đình về nguyên nhân tử vong của chị tôi" - em gái bệnh nhân nói.

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Người nhà bệnh nhân tìm khắp các phòng bệnh mới phát hiện chị N đã tử vong - Ảnh: VietNamNet

Liên quan đến vụ việc, trao đổi với PV VTC News, chị Dung - người đi cùng nạn nhân cho hay, lúc 8h30 cùng ngày, chị và nạn nhân N. có mặt tại bệnh viện. Chị N. được nhân viên bệnh viện hướng dẫn test COVID-19 rồi lấy nước tiểu, lấy máu. Sau đó, chị N. được dẫn đi đo điện tim, siêu âm ngực. Lúc này, chị Dung không được đi cùng mà chờ ở ngoài cửa. Sau nửa tiếng, chị N. thông báo xét nghiệm xong, chờ kết quả xét nghiệm máu. Khoảng 30 phút sau, y tá đến thông báo mọi xét nghiệm đều ổn hết, có thể thực hiện phẫu thuật luôn. 

Chị Dung cho biết, lúc vào phòng mổ là 11h30, y tá thông báo thời gian thực hiện tổng cộng khoảng 2 tiếng 45 phút (phẫu thuật 45 phút, hồi sức 2 tiếng).

"Tôi ngồi trước phòng phẫu thuật đợi đến gần 15h nhưng không thấy N. ra nên hỏi y tế thì được cho biết là còn thuốc mê nên ra chậm, đợi chút. Tôi tiếp tục ngồi đợi, đến 15h30 tôi vào hỏi lần nữa thì được y tá đưa đến phòng cuối của dãy, nói chờ chút xíu nữa là N. ra và sẽ vào phòng này", chị Dung kể. 

Đợi đến 16h30, chị Dung bất ngờ nhận cuộc gọi của người nhà, hỏi xem tình hình N. thế nào vì vừa được bệnh viện gọi tới gấp. Lo lắng, chị Dung một lần nữa tìm y tá để hỏi chuyện thì vẫn được trả lời "bình thường, không sao". 

"Khi người nhà tôi vào gặp bác sĩ, bác sĩ vẫn nói N. chỉ mệt bình thường, đang thở ống. Tuy nhiên, gia đình tôi không chịu mà đòi gặp N. bằng được. Lúc này bác sĩ mới nói là N. tụt nhịp tim, sợ không qua khỏi và vẫn nhất quyết không cho gặp.

Nghĩ có chuyện không lành, chúng tôi mới chia nhau, chạy từng phòng đi kiếm. Qua một phòng ở dãy khác, chúng tôi thấy N. nằm một mình, đã mất rồi. Hỏi thì bác sĩ mới nói đã mất một tiếng trước", chị Dung thuật lại. 

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Nạn nhân tử vong sau phẫu thuật - Ảnh: VTC News

Cho rằng bệnh viện tắc trách trong quá trình thực hiện phẫu thuật dẫn đến cái chết của chị N., người nhà chị N. đã mời luật sư và công an đến làm việc, xử lý.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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