Bất nhất thông tin cơ sở thẩm mỹ nâng mũi hành nghề 'chui' khiến cô gái 22 tuổi tử vong, chủ cơ sở nói gì?

Xã hội 19/03/2022 09:57

Lãnh đạo Thanh tra Sở Y tế Hà Nội khẳng định nơi thực hiện thủ thuật nâng mũi cho cô gái hành nghề thẩm mỹ không có giấy phép.

Liên quan đến vụ cô gái 22 tuổi tử vong sau 2 tháng hôn mê do phẫu thuật nâng mũi đang gây xôn xao dư luận, những thông tin xoay quanh cơ sở thẩm mỹ cho cô gái ở ngõ 147A Tân Mai, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai cũng nhận nhiều sự chú ý. 

Chiều 18/3, trao đổi với báo Dân Việt, lãnh đạo Thanh tra Sở Y tế Hà Nội khẳng định, cơ sở thẩm mỹ Hoàng Minh P. hành nghề không phép: "Hiện vụ việc này cơ quan công an điều tra làm rõ. Tuy nhiên, nạn nhân nâng mũi được làm trong nhà không phải cơ sở thẩm mỹ, chắc chắn hành nghề không phép".

Đồng thời, bà Đào Thị Thu Hằng - Chủ tịch UBND phường Tương Mai khẳng định, trên địa bàn không có cơ sở thẩm mỹ nào tên Hoàng Minh P. Tuy nhiên, sáng cùng ngày, anh P. (chủ cơ sở thẩm mỹ) lại khẳng định nơi đây là nhà riêng của mình và có đầy đủ giấy phép hành nghề.

Trước thông tin bất nhất của chính quyền địa phương và chủ cơ sở, liên lạc lại với anh P., anh cho hay: "Có gì hỏi cơ quan điều tra sẽ nắm rõ thông tin".

Bất nhất thông tin cơ sở thẩm mỹ nâng mũi hành nghề 'chui' khiến cô gái 22 tuổi tử vong, chủ cơ sở nói gì? - Ảnh 1
Chị H. qua đời sau thủ thuật nâng mũi tại cơ sở Hoàng Minh P. - Ảnh: Internet

Liên quan đến sự việc này, lãnh đạo Phòng Y tế quận Hoàng Mai cho biết, sau khi nắm được thông tin, đơn vị trực tiếp xuống kiểm tra. Tuy nhiên, cơ sở thẩm mỹ này chỉ là ngôi nhà biệt thự liền kề, không có biển quảng cáo. Đây được xác định là nhà riêng chứ không phải cơ sở thẩm mỹ.

"Khi chúng tôi xuống kiểm tra, cơ quan công an đã mời những trường hợp liên quan làm việc. Đây là nhà riêng không đủ điều kiện, cơ sở vật chất tiến hành nâng mũi cho khách" - lãnh đạo Phòng Y tế quận Hoàng Mai khẳng định.

Lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội cũng cho biết: "Hiện chúng tôi đang tiến hành điều tra làm rõ, xem xét khởi tố vụ án. Người gây ra sự việc sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật".

Bất nhất thông tin cơ sở thẩm mỹ nâng mũi hành nghề 'chui' khiến cô gái 22 tuổi tử vong, chủ cơ sở nói gì? - Ảnh 2
Nơi chị H. thực hiện phẫu thuật nâng mũi - Ảnh: Internet

Theo thông tin của Vietnamnet, trước đó, người thân nạn nhân cho biết, ngày 14/1, một người thân của nạn nhân cho biết ngày 14/1, P.T.D.H. (22 tuổi, quê Long An) được bạn giới thiệu và đến nâng mũi tại một cơ sở thẩm mỹ ở khu biệt thự trong ngõ 147A Tân Mai (quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Chỉ 1 ngày sau, gia đình chị H. nhận được thông tin của Bệnh viện Bạch Mai yêu cầu đến bệnh viện để trao đổi trực tiếp gấp vì sức khỏe của chị rất nguy kịch. Khi người nhà ra Hà Nội, các bác sĩ thông báo chị H. đang hôn mê. Sau hơn 1 tháng điều trị tại Bệnh viện không có tiến triển, ngày 25/2, gia đình đã đưa nạn nhân về Bệnh viện Đa khoa Long An để tiếp tục điều trị.

“Hơn 10 ngày điều trị tại đây, đến tối 16/3, H. không qua khỏi. Quá trình điều trị cho em ấy tốn kém hàng trăm triệu đồng. Hiện gia đình đang lo hậu sự cho H’’ - người nhà nạn nhân cho biết thêm.

Được biết, gia đình chị H. có hoàn cảnh khó khăn. Chị lấy chồng nước ngoài nhưng không hạnh phúc. Chị H. về nước và gửi con cho mẹ đẻ chăm sóc, từ Long An ra Hà Nội làm việc.

Quá trình làm việc tại Hà Nội, chị H. có quen anh Nguyễn Sỹ G. làm tại thẩm mỹ viện. Sau đó, chị được anh G. giới thiệu cho một nơi thẩm mỹ viện chất lượng có thể làm mũi. Sau 3 lần đóng số tiền 37 triệu đồng cho anh G. ngày 14/1, chị H. đến cơ sở này để nâng mũi và xảy ra vụ việc trên.

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Cơ sở thẩm mỹ mà cô gái từng đến phẫu thuật nâng mũi đã "cửa đóng then cài" sau khi vụ việc xảy ra.

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