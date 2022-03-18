Nơi thẩm mỹ nâng mũi gây ra cái chết cho cô gái 22 tuổi 'cửa đóng then cài', chủ cơ sở đã vào Long An phụ lo tang lễ

Xã hội 18/03/2022 14:31

Cơ sở thẩm mỹ mà cô gái từng đến phẫu thuật nâng mũi đã "cửa đóng then cài" sau khi vụ việc xảy ra.

Theo báo Tuổi trẻ đưa tin, ngày 18/3, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, đang điều tra vụ cô gái qua đời sau khi đi nâng mũi tại một cơ sở thẩm mỹ. Người thân của nạn nhân cho biết, ngày 14/1, P.T.D.H. (22 tuổi, quê Long An) được bạn giới thiệu và đến nâng mũi tại một cơ sở thẩm mỹ ở khu biệt thự trong ngõ 147A Tân Mai (quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Một ngày sau, gia đình H. nhận được thông tin của Bệnh viện Bạch Mai yêu cầu đến bệnh viện để trao đổi gấp vì sức khỏe của H. rất nguy kịch. Nhận được tin dữ, người nhà H. đã tức tốc vượt hơn 1.500km ra Hà Nội. Lúc này, các bác sĩ thông báo H. đang hôn mê, tình trạng nguy kịch, chỉ còn 20% cơ hội sống sót.

Nơi thẩm mỹ nâng mũi gây ra cái chết cho cô gái 22 tuổi 'cửa đóng then cài', chủ cơ sở đã vào Long An phụ lo tang lễ - Ảnh 1
Cô gái tử vong sau 2 tháng hôn mê do phẫu thuật nâng mũi - Ảnh: Tiền Phong

Sau quá trình điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai không có tiến triển, ngày 25/2, gia đình đã đưa H. về Bệnh viện Đa khoa Long An để tiếp tục điều trị. Đến tối 16/3, H. qua đời. Người thân H. cho biết, chủ cơ sở thẩm mỹ hứa sẽ bồi thường thiệt hại cho gia đình: "Gia đình tôi đã làm việc với cơ quan công an để làm rõ vụ việc. Quá trình điều trị, phẫu thuật cho H., gia đình tôi đã tốn hàng trăm triệu nhưng không cứu được em".

Người thân của H. còn tiết lộ về gia cảnh của H., nạn nhân mới ly hôn, có con hơn 1 tuổi và gửi cho bà ngoại chăm sóc để ra Hà Nội làm việc, kiếm tiền gửi về nuôi con.

Nơi thẩm mỹ nâng mũi gây ra cái chết cho cô gái 22 tuổi 'cửa đóng then cài', chủ cơ sở đã vào Long An phụ lo tang lễ - Ảnh 2
Cơ sở thẩm mỹ nơi nạn nhân tiến hành nâng mũi - Ảnh: Internet

 

Theo thông tin của Doanh nghiệp và Tiếp thị, hiện tại, cơ sở thẩm mỹ trên đang trong tình trạng cửa đóng then cài. Người dân xung quanh cho biết, ngôi nhà này vừa được mua cách đây không lâu.

Anh Hoàng Minh Phong - Chủ cơ sở thẩm mỹ chia sẻ, hiện anh đang có mặt tại Long An để cùng gia đình lo hậu sự cho nạn nhân. Anh Phong cho hay: "Dù nạn nhân không phải là khách của tôi và tôi cũng không trực tiếp làm nhưng sẽ có trách nhiệm bởi họ làm ở nhà của mình. Mình phải có trách nhiệm, xử lý thế nào cho ổn thoả. Về trách nhiệm hình sự công an sẽ cho kết quả cuối cùng. Tuy nạn nhân nâng mũi tại nhà riêng của tôi nhưng tôi có đầy đủ giấy phép, được tiến hành thủ thuật nâng mũi tại nhà. Giờ tôi cố gắng lo cho tang lễ mọi thứ êm xuôi nhất, mong H. siêu thoát".

 

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Phía người thân của cô gái cho biết, trong suốt 2 tháng qua, gia đình đã tốn hàng trăm triệu để chữa trị nhưng cô gái đáng tiếc vẫn không qua khỏi.

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