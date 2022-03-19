Dẫn tin từ VietNam Net, bước đầu điều tra, cơ quan chức năng xác định, các đối tượng có mặt tại hiện trường xảy ra sự việc gồm có tổng cộng 6 người, trong đó, có BS Lê Ngọc A., là bác sĩ thuộc Bệnh viện Ung bướu Hà Nội.

Liên quan đến vụ việc chị P.T.D.H. (22 tuổi, quê Long An, tạm trú tại Hà Nội), tử vong sau 2 tháng hôn mê vì phẫu thuật thẩm mỹ nâng mũi, cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Hoàng Mai hiện đang phối hợp với các đơn vị liên quan để điều tra làm rõ.

Trước đó, trả lời báo chí, chủ cơ sở thẩm mỹ - nơi thực hiện ca phẫu thuật mũi cho chị H. là anh Hoàng Minh P. lại khẳng định, cơ sở thẩm mỹ do mình là chủ có đầy đủ giấy phép. Tuy nhiên, lãnh đại Sở Y tế Hà Nội cũng khẳng định, cơ sở thẩm mỹ Hoàng Minh P. hành nghề không phép.

Lãnh đạo Bệnh viện Ung bướu Hà Nội cho biết BS Lê Ngọc A., làm việc tại khoa Phẫu thuật Gây mê hồi sức của bệnh viện. Sau khi nhận được thông tin bác sĩ A. có liên quan đến trường hợp ca tử vong do nâng mũi của chị P.T.D.H., bệnh viện đã yêu cầu bác sĩ viết bản tường trình. Đồng thời, bệnh viện quyết định tạm đình chỉ công tác BS Ngọc A. từ ngày 18/3/2022.

Trước đó, dẫn tin từ Pháp Luật và Bạn đọc, sau 2 tháng hôn mê nhập viện, sống thực vật vì phẫu thuật thẩm mỹ nâng mũi, tối ngày 17/3, chị Phạm Thị Diễm H. (SN 2000, quê ở Long An), đã tử vong. Chị H. gặp nạn sau khi đi nâng mũi tại cơ sở thẩm mỹ Hoàng Minh P. ở ngõ 147A phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội vào ngày 14/1.

Chị H. đã tử vong sau hơn 2 tháng cấp cứu. (Ảnh: Dân Việt)

Ngày 14/1, chị H. đến cơ sở này làm nâng mũi. Đến 12h cùng ngày chị D. - bạn nạn nhân - nhận được tin nhắn của bạn thân đến cơ sở thẩm mỹ viện đón mình. Tuy nhiên, khi đến nơi chị D. gọi điện không thấy bạn mình bắt máy, nhắn tin không trả lời.

Sau đó, gia đình chị H. nhận được thông tin của Bệnh viện Bạch Mai yêu cầu đến trao đổi gấp vì sức khỏe của chị rất nguy kịch. Khi người nhà ra Hà Nội, các bác sĩ thông báo chị H. đang hôn mê, tình trạng nguy kịch.

Về hoàn cảnh gia đình, một người nhà nạn nhân cho biết chị H. đã ly hôn, hiện có người con hơn 1 tuổi đang gửi nhờ mẹ đẻ chăm sóc. Cô gái này làm ngoài Hà Nội để phụ giúp gia đình.

Quá trình làm việc tại Hà Nội, chị H. có quen anh Nguyễn Sỹ G. làm tại thẩm mỹ viện. Sau đó, chị được anh G. giới thiệu cho thẩm mỹ viện làm mũi. Sau 3 lần đóng số tiền 37 triệu đồng cho anh G. ngày 14/1, chị H. đến cơ sở này để nâng mũi và xảy ra vụ việc trên.