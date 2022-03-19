Người phụ nữ tử vong sau 4 tiếng thông báo mắc COVID-19, người nhà hé lộ nguyên nhân đằng sau khiến ai cũng xót xa

Xã hội 19/03/2022 19:42

Chỉ vài tiếng sau dòng trạng thái thông báo mắc Covid-19, người phụ nữ bất ngờ qua đời khiến bạn bè bàng hoàng, xót xa.

 

Những ngày vừa qua, thông tin người phụ nữ qua đời chỉ sau vài ngày dương tính với Covid-19 đã khiến cộng đồng mạng xôn xao. Dẫn tin từ Pháp Luật và Bạn đọc, danh tính người phụ nữ là chị Đ.N. (sinh năm 1984, Sơn La). Trước khi qua đời, chị N. đã tiêm đủ 3 mũi vaccine.

Ngày 15 giờ 23 phút ngày 15/03, trên trang cá nhân, chị Đ.N đăng tải dòng trạng thái thông báo bản thân đã bị mắc Covid-19 với mục đích để cảnh báo mọi người cẩn thận đề phòng hơn với dịch bệnh Covid-19. 

Đăng tải hình ảnh đang nằm trên giường bệnh, chị N. viết: "Đừng ai nói bất tử, em đang sắp chết đây, không đi được, đứng lên là ngã, đau tim, đau phổi. Hẹn tất cả các khách khi em hoà nhập cộng đồng lại nhé!".

Người phụ nữ tử vong sau 4 tiếng thông báo mắc COVID-19, người nhà hé lộ nguyên nhân đằng sau khiến ai cũng xót xa - Ảnh 1
Chỉ 4 tiếng sau bài đăng, chị N. đã tử vong - Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên, theo chia sẻ từ bạn bè, người thân, chị Đ.N. đã tử vong sau khi đăng tải dòng trạng thái. Người nhà cho biết, kể từ 4 tiếng sau khi đăng tải dòng trạng thái, chị Đ.N đã không thể qua khỏi bệnh tình. Trước khi nhập viện và đăng tải dòng trạng thái, chị Đ.N đã dương tính được vài ngày và trở nặng nên phải nhập viện theo dõi sức khỏe

Trước sự ra đi bất ngờ của chị Đ.N. nhiều bạn bè, người thân đã không thể tin đó là sự thật. Thế nhưng, sau sự ra đi đột ngột của chị Đ.N., trên MXH cũng xuất hiện không ít lời đồn đoán về nguyên nhân dẫn đến tử vong.

Người phụ nữ tử vong sau 4 tiếng thông báo mắc COVID-19, người nhà hé lộ nguyên nhân đằng sau khiến ai cũng xót xa - Ảnh 2
Người nhà lên tiếng về nguyên nhân tử vong - Ảnh chụp màn hình

Trước những lời đồn đại không đúng về nguyên nhân cái chết, gia đình chị N. rất bức xúc và lập tức đăng tải bài viết nhằm đính chính về nguyên nhân chính xác dẫn đến sự ra đi đột ngột của chị Đ.N.. Theo đó, gia đình cho biết bệnh nền chính là yếu tố tác động làm bệnh tình nạn nhân chuyển biến nặng hơn và dẫn đến tử vong. 

Em của chị Đ.N viết trên trang cá nhân của chị mình: "Em xin chào mọi người, em là em của chị N. Những ngày vừa qua có một số thông tin không đúng trên mạng xã hội. Gia đình xin đính chính là chị em mất do Covid-19 (lên cơn nhồi máu cơ tim) chị em có bệnh nền là tai biến mạch máu não và tiểu đường nhẹ, chưa từng bị bệnh tim. Có lẽ chủng mới Covid còn nhiều bí ấn và biến chứng không thể ngờ, tất cả những thông tin là do hậu Covid-19 hay tiêm mũi 3 đều không đúng sự thật" - người nhà nạn nhân chia sẻ. 

Vụ cô gái nâng mũi tử vong: Một bác sĩ tại BV Ung Bướu liên quan, có 6 người tại hiện trường phẫu thuật

Vụ cô gái nâng mũi tử vong: Một bác sĩ tại BV Ung Bướu liên quan, có 6 người tại hiện trường phẫu thuật

Có mặt tại hiện trường hôm xảy ra vụ việc nâng mũi cho cô gái dẫn đến tử vong gồm tổng cộng 6 người, trong đó có 1 bác sĩ làm việc tại BV Ung Bướu.

Xem thêm
Từ khóa:   covid-19 nhiễm Covid-19 tử vong bệnh nền

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 1 giờ 9 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 2 giờ 9 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 3 giờ 9 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Video 4 giờ 9 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số