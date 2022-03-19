Chỉ vài tiếng sau dòng trạng thái thông báo mắc Covid-19, người phụ nữ bất ngờ qua đời khiến bạn bè bàng hoàng, xót xa.

Những ngày vừa qua, thông tin người phụ nữ qua đời chỉ sau vài ngày dương tính với Covid-19 đã khiến cộng đồng mạng xôn xao. Dẫn tin từ Pháp Luật và Bạn đọc, danh tính người phụ nữ là chị Đ.N. (sinh năm 1984, Sơn La). Trước khi qua đời, chị N. đã tiêm đủ 3 mũi vaccine. Ngày 15 giờ 23 phút ngày 15/03, trên trang cá nhân, chị Đ.N đăng tải dòng trạng thái thông báo bản thân đã bị mắc Covid-19 với mục đích để cảnh báo mọi người cẩn thận đề phòng hơn với dịch bệnh Covid-19.

Đăng tải hình ảnh đang nằm trên giường bệnh, chị N. viết: "Đừng ai nói bất tử, em đang sắp chết đây, không đi được, đứng lên là ngã, đau tim, đau phổi. Hẹn tất cả các khách khi em hoà nhập cộng đồng lại nhé!". Chỉ 4 tiếng sau bài đăng, chị N. đã tử vong - Ảnh chụp màn hình Tuy nhiên, theo chia sẻ từ bạn bè, người thân, chị Đ.N. đã tử vong sau khi đăng tải dòng trạng thái. Người nhà cho biết, kể từ 4 tiếng sau khi đăng tải dòng trạng thái, chị Đ.N đã không thể qua khỏi bệnh tình. Trước khi nhập viện và đăng tải dòng trạng thái, chị Đ.N đã dương tính được vài ngày và trở nặng nên phải nhập viện theo dõi sức khỏe.

Trước sự ra đi bất ngờ của chị Đ.N. nhiều bạn bè, người thân đã không thể tin đó là sự thật. Thế nhưng, sau sự ra đi đột ngột của chị Đ.N., trên MXH cũng xuất hiện không ít lời đồn đoán về nguyên nhân dẫn đến tử vong. Người nhà lên tiếng về nguyên nhân tử vong - Ảnh chụp màn hình Trước những lời đồn đại không đúng về nguyên nhân cái chết, gia đình chị N. rất bức xúc và lập tức đăng tải bài viết nhằm đính chính về nguyên nhân chính xác dẫn đến sự ra đi đột ngột của chị Đ.N.. Theo đó, gia đình cho biết bệnh nền chính là yếu tố tác động làm bệnh tình nạn nhân chuyển biến nặng hơn và dẫn đến tử vong. Em của chị Đ.N viết trên trang cá nhân của chị mình: "Em xin chào mọi người, em là em của chị N. Những ngày vừa qua có một số thông tin không đúng trên mạng xã hội. Gia đình xin đính chính là chị em mất do Covid-19 (lên cơn nhồi máu cơ tim) chị em có bệnh nền là tai biến mạch máu não và tiểu đường nhẹ, chưa từng bị bệnh tim. Có lẽ chủng mới Covid còn nhiều bí ấn và biến chứng không thể ngờ, tất cả những thông tin là do hậu Covid-19 hay tiêm mũi 3 đều không đúng sự thật" - người nhà nạn nhân chia sẻ.

Vụ cô gái nâng mũi tử vong: Một bác sĩ tại BV Ung Bướu liên quan, có 6 người tại hiện trường phẫu thuật Có mặt tại hiện trường hôm xảy ra vụ việc nâng mũi cho cô gái dẫn đến tử vong gồm tổng cộng 6 người, trong đó có 1 bác sĩ làm việc tại BV Ung Bướu.

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