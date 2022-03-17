Bé gái 8 tuổi lấy mẫu test nhanh COVID-19 bị chảy máu mũi thẫm đẫm khẩu trang, nguyên nhân khiến nhiều người giật mình

Xã hội 17/03/2022 14:50

Đang lấy mẫu xét nghiệm Covid-19, bé gái bất ngờ bị chảy máu liên tục từ mũi, thấm đỏ khẩu trang, vương ra váy áo, cục bông.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh một bé gái 8 tuổi bị chảy máu mũi rất nhiều, chiếc khẩu trang và cả chiếc váy của bé gái đều có nhiều vết đỏ. Hình ảnh ghi lại có thể thấy bé đang ngồi trên một chiếc ghế, được cho là đi test Covid-19 tại một trạm y tế xã, vì máu chảy liên tục từ mũi, cháu bé phải dùng một cục bông lớn ấn chặt một bên mũi để ngăn lại.

Người đăng hình ảnh cháu bé cho biết rằng, trạm y tế Kim Hoa (huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) test Covid-19 làm chảy máu mũi cháu nhỏ.

Bé gái 8 tuổi lấy mẫu test nhanh COVID-19 bị chảy máu mũi thẫm đẫm khẩu trang, nguyên nhân khiến nhiều người giật mình - Ảnh 1

Dẫn tin từ Pháp Luật và Bạn đọc, ông Nguyễn Văn Thắng - Phó trạm trưởng cho biết, cháu bé trong hình ảnh được chia sẻ là N.Q.A. (8 tuổi, trú thôn Kim Lĩnh, xã Kim Hoa). Sáng ngày 15/3, cháu A. đi cùng người thân đến trạm y tế để test nhanh Covid-19.

Theo báo cáo thì cháu Q.A. bị viêm đường hô hấp trên, viêm thành mũi dẫn đến ho hen nhiều, gia đình đưa đến kiểm tra và cho kết quả dương tính với Covid-19.

Người thực hiện lấy mẫu cho cháu bé là y sĩ Nguyễn Trọng Nghĩa (SN: 1971, trú tại thị trấn Phố Châu). Theo ông Thắng, ông Nghĩa là nhân viên có thâm niên, từng công tác nhiều năm tại đơn vị.

Trong quá trình lấy mẫu, khi đang đưa que test vào sâu thì cháu quay đầu khiến máu mũi chảy ra. Cũng theo ông Thắng, từ trước đến nay chưa có trường hợp nào tương tự xảy ra ở trạm y tế xã Kim Hoa.

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