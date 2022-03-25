Công an đang làm rõ nguyên nhân một người đàn ông tử vong sau khi rơi từ tầng 19 của tòa nhà Sonadezi (phường An Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Theo thông tin chia sẻ từ báo Pháp luật TP.HCM, vào khoảng 15 giờ 40 ngày 24/3, mọi người hoảng hốt khi nghe tiếng động mạnh bên ngoài tòa nhà Sonadezi (góc ngã tư Vũng Tàu, KCN Biên Hòa 1, TP Biên Hòa, Đồng Nai).

Khi chạy ra, mọi người phát hiện người đàn ông nằm bất động bãi cỏ cạnh tòa nhà. Khi kiểm tra thì người này đã tử vong. Một nhân viên trong tòa nhà cho biết: "Rất có thể người đàn ông này đã rơi từ lầu 19 của tòa nhà. Vì các lầu của tòa nhà hầu hết không có cửa, chỉ có lầu trên cùng của tòa nhà mới có cửa".

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân - Ảnh: Báo Bảo vệ phát luật

Bên cạnh đó, báo Người Lao Động đưa tin, một số nhân chứng khác có mặt cũng đã thấy một người đàn ông thẫn thờ đi lên tầng 19 tòa nhà cao tầng nói trên. Tại đây, nạn nhân hút thuốc rất nhiều. Sau một thời gian đứng thẫn thờ một mình, người này từ trên cao rơi xuống phía thảm cỏ gần cổng chính tòa nhà. Sau khi phát hiện tiếng động mạnh, bảo vệ tòa nhà chạy tới thì thấy người đàn ông nằm bất động và tử vong.

Ngay sau khi nhận tin báo, các đơn vị nghiệp vụ và lực lượng chức năng TP Biên Hoà đã khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng. Ghi nhận tại hiện trường, nạn nhân mặc quần dài, áo thun và mang dép. Bước đầu, nạn nhân được xác định là ông Huỳnh Anh T. (SN 1978, ngụ phường An Bình).

Người đàn ông tử vong sau khi rơi từ tầng 19 - Ảnh: Người Lao Động

Đến chiều tối 24/3, thi thể người đàn ông xấu số đã được đưa về nhà xác bệnh viện phục vụ công tác điều tra. Hiện tại, cơ quan chức năng đang xác định danh tính nạn nhân, điều tra làm rõ nguyên nhân.

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