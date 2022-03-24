NÓNG: Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng, ra quyết định cuối cùng đối với Hoài Linh, Võ Hoàng Yên...

Xã hội 24/03/2022 18:55

Ngày 24/3, Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng (tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam).

Theo nguồn tin từ Tuổi Trẻ, Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng (tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam) về hành vi Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331, Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. 

Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đã phê chuẩn quyết định này.

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Nữ đại gia Đại Nam đang là nhân vật gây chú ý trên MXH nhiều tháng nay - Ảnh: Internet

Liên quan đến vụ việc trên, báo Pháp luật TP.HCM đưa tin, trước đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ban hành quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Phương Hằng từ ngày 16/2/2022 đến ngày 29/4/2022.

Từ khoảng tháng 3/2021 đến nay, bà Nguyễn Phương Hằng thường xuyên livestream bóc phốt, nhục mạ nhiều nghệ sĩ, luật sư, nhà báo Bà Hằng khẳng định các nghệ sĩ nổi tiếng như Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên, Trấn Thành, MC Đại Nghĩa... ăn chặn tiền quyên góp cho đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt năm 2020. 

Hiện, vụ việc vẫn đang tiếp tục được cơ quan chức năng làm rõ và thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận.

Cập nhật thông tin vụ bà Phương Hằng bị hoãn xuất cảnh: Đại diện cơ quan Cảnh sát điều tra chính thức phản hồi

Cập nhật thông tin vụ bà Phương Hằng bị hoãn xuất cảnh: Đại diện cơ quan Cảnh sát điều tra chính thức phản hồi

Liên quan đến thông tin bà Phương Hằng bị hoãn xuất cảnh đang được chia sẻ rầm rộ trên MXH, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Bình Dương đã chính thức lên tiếng phản hồi.

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