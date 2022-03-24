NÓNG: Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng, ra quyết định cuối cùng đối với Hoài Linh, Võ Hoàng Yên...

Ngày 24/3, Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng (tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam).
- Cuối cùng 'thầy ông nội' cũng chịu lộ diện sau chuyến thăm 'bất thành' của bà Phương Hằng, tươi tắn cùng đệ tử 'ruột' 'đi đâu đó'!
- Sau chuyến 'thăm nom' bất thành ở Tịnh thất Bồng Lai, bà Phương Hằng ấn định lịch hẹn với 6 cái tên, Vy Oanh cũng chiếm một 'suất'
Theo nguồn tin từ Tuổi Trẻ, Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng (tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam) về hành vi Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331, Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.
Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đã phê chuẩn quyết định này.
Liên quan đến vụ việc trên, báo Pháp luật TP.HCM đưa tin, trước đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ban hành quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Phương Hằng từ ngày 16/2/2022 đến ngày 29/4/2022.
Từ khoảng tháng 3/2021 đến nay, bà Nguyễn Phương Hằng thường xuyên livestream bóc phốt, nhục mạ nhiều nghệ sĩ, luật sư, nhà báo Bà Hằng khẳng định các nghệ sĩ nổi tiếng như Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên, Trấn Thành, MC Đại Nghĩa... ăn chặn tiền quyên góp cho đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt năm 2020.
Hiện, vụ việc vẫn đang tiếp tục được cơ quan chức năng làm rõ và thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận.