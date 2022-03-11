Cập nhật thông tin vụ bà Phương Hằng bị hoãn xuất cảnh: Đại diện cơ quan Cảnh sát điều tra chính thức phản hồi

Liên quan đến thông tin bà Phương Hằng bị hoãn xuất cảnh đang được chia sẻ rầm rộ trên MXH, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Bình Dương đã chính thức lên tiếng phản hồi.

Chiều ngày 11/3, MXH xôn xao thông tin bà Phương Hằng bị hoãn xuất cảnh để chờ kết quả xác minh, điều tra liên quan tới đơn tố cáo của một số cá nhân đối với bà. Ngay lập tức trên các diễn đàn mạng đã xuất hiện cuộc tranh cãi lớn. Bên dưới các bài viết về vụ việc trên, nhiều cư dân mạng đã để lại hàng loạt bình luận trái chiều. Nữ đại gia Đại Nam là nhân vật gây chú ý trên MXH nhiều tháng nay - Ảnh: Internet Tuy nhiên, liên quan tới thông tin này, trả lời PV báo Công An Nhân Dân, Thượng tá Lưu Minh Hoàng, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Bình Dương xác nhận, thông tin Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Nguyễn Phương Hằng là chưa chính xác.

Thông tin lan truyền trên MXH nhận về nhiều lượt tương tác từ CĐM - Ảnh chụp màn hình Theo đó, Thượng tá Hoàng cho hay, cho đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương chưa ban hành văn bản nào tạm hoãn xuất cảnh đối tới bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam. Do vậy, những thông tin đăng tải trên một số báo và mạng xã hội vào sáng ngày 11/3 là chưa chính xác. Trước đó, theo nguồn tin từ báo Lao Động, ngày 26/1, Công an tỉnh Bình Dương đã tổ chức buổi họp báo thông tin về tình hình trật tự, an ninh trật tự trên địa bàn trong năm 2021.

Đại tá Trần Văn Chính - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương - Ảnh: báo Lao Động Tại chương trình, đại diện phóng viên các báo đã có những trao đổi xung quanh câu chuyện livetreams và liên quan đơn khiếu nại, tố cáo của các nghệ sĩ, đối với bà Nguyễn Phương Hằng - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam. Đồng thời, đề nghị Công an tỉnh Bình Dương thông tin thêm về quá trình xác minh và kết quả giải quyết đơn thư. Đại tá Trần Văn Chính - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã giao cho đại diện các phòng nghiệp vụ thông tin về vụ việc. Theo đó, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh đã nhận được 6 đơn của các cá nhân tố giác bà Nguyễn Phương Hằng. Các nghệ sĩ như: ca sĩ Thủy Tiên - Lê Công Vinh, ca sĩ Vy Oanh... Các đơn tố giác bà Nguyễn Phường Hằng có các hành vi: Đưa ra thông tin sai sự thật, vu khống, làm nhục, lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích công dân. Đến nay, cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra, làm rõ và chưa đưa ra kết luận.

Cuối cùng 'thầy ông nội' cũng chịu lộ diện sau chuyến thăm 'bất thành' của bà Phương Hằng, tươi tắn cùng đệ tử 'ruột' 'đi đâu đó'! Trưa ngày 24/11, một đệ tử thân cận của "thầy ông nội" đã đăng tải hình ảnh của ông Lê Tùng Vân sau loạt ồn ào với bà Phương Hằng. Đáng chú ý, "thầy trò" Tịnh thất Bồng Lai tiết lộ đang đi "công chuyện".

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