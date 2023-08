Cập nhật thông tin vụ bà Phương Hằng bị hoãn xuất cảnh: Đại diện cơ quan Cảnh sát điều tra chính thức phản hồi

Chiều ngày 11/3, MXH xôn xao thông tin bà Phương Hằng bị hoãn xuất cảnh để chờ kết quả xác minh, điều tra liên quan tới đơn tố cáo của một số cá nhân đối với bà. Ngay lập tức trên các diễn đàn mạng đã xuất hiện cuộc tranh cãi lớn. Bên dưới các bài viết về vụ việc trên, nhiều cư dân mạng đã để lại hàng loạt bình luận trái chiều.

Nữ đại gia Đại Nam là nhân vật gây chú ý trên MXH nhiều tháng nay - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, liên quan tới thông tin này, trả lời PV báo Công An Nhân Dân, Thượng tá Lưu Minh Hoàng, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Bình Dương xác nhận, thông tin Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Nguyễn Phương Hằng là chưa chính xác.