Một nữ sinh lớp 7 ở Quảng Trị bị hai học sinh lớp 8 đánh đập dã man chỉ vì một hành động vô ý nhỏ.

Những vụ việc bạo lực học đường vẫn diễn ra nhan nhản hàng ngày gây không ít lo lắng cho phụ huynh và học sinh. Mới đây nhất, ngày 25/3, trên Facebook cũng lan truyền đoạn clip dài 3 phút ghi lại cảnh hai học sinh lớp 8 ở Quảng Trị đánh đập dã man một nữ sinh lớp 7 cùng trường. Ngoài ra, 2 nữ sinh này còn xé áo, giật bảng tên và yêu cầu em này phải quỳ gối xin lỗi. Liên quan đến sự việc này, trưa 26/3, theo thông tin của Vietnamnet, Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Triệu Phong và Trường TH&THCS Triệu Vân đã có mặt tại bệnh viện đa khoa Quảng Trị để động viên, thăm hỏi nữ sinh Lê Thị L. (học sinh lớp 7 bị bạn học đánh).

Được biết, nguyên nhân xảy ra sự việc bạo lực học đường trên là do L. làm gãy biển số xe đạp điện của một trong 2 nữ sinh đàn chị. Sau đó, Thu Th. và Kha Th. (lớp 8, cùng trường) yêu cầu L. về nhà lấy 500.000 đồng để bồi thường. Em L. đã làm theo, lén lấy tiền của mẹ 2 lần với lần lượt số tiền là 300.000 đồng và 200.000 đồng để đưa cho 2 nữ sinh. Sau khi đưa tiền lần 2 thì L. bị đánh đập dã man. Đoạn clip bạo lực học đường sau khi đăng tải khiên nhiều người phẫn nộ - Ảnh: Cắt từ clip Trước sự việc này, ông Lê Hữu Tú (58 tuổi, thôn 7, xã Triệu Vân, huyện Triệu Phong, Quảng Trị) bày tỏ vẫn chưa hết bàng hoàng, xót xa khi chứng kiến cảnh cô con gái út bị bạn bè hành hung dã man.

Mẹ của nữ sinh bị đánh cũng nức nở tâm sự: “Tôi thậm chí không thể ngờ rằng những học trò kia lại hành hung con gái tôi ra nông nỗi như vậy. Đồng ý rằng, tuổi các cháu đang còn nhỏ, chưa thể hành xử đúng đắn nhưng thực sự là quá dã man, người lớn đánh ghen cũng không dã man đến như vậy". Cũng theo mẹ em L. tiết lộ, sáng cùng ngày, phụ huynh của Thu Th., (học sinh đánh bạn) cũng đã đến bệnh viện để nhận lỗi và xin lỗi thay con của họ. Còn gia đình nữ sinh còn lại chưa xuất hiện. Cô Trương Thị Hồng Chi - Hiệu trưởng trường TH&THCS Triệu Vân cũng nghẹn ngào: “Vụ việc này thực sự là tôi không thể ngờ tới được. Tôi sẽ yêu cầu các cháu xin lỗi L. vì đày đọa bạn ra nông nỗi này, thậm chí phải quỳ xuống xin lỗi và chịu sự kỉ luật thích đáng của pháp luật và nhà trường. Nhưng mong rằng mọi người hãy nương tay cho các cháu bởi chúng nó đang tuổi nhỏ, giờ gây áp lực quá nhiều lỡ may các cháu nghĩ quẩn, xin hãy vì cả cuộc đời của các cháu”. Bà Nguyễn Thị Phước Hòa - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Triệu Phong cho biết, đã nắm được vụ việc. Hiện đã chỉ đạo Trường Tiểu học và THCS Triệu Vân phối hợp với công an địa phương và 2 gia đình làm rõ sự vụ. “Vụ việc đánh nhau này là hết sức là đau lòng đối với chúng tôi. Về phía phòng đã có công văn chỉ đạo về tất cả các trường về việc giáo dục lại đạo đức lối sống cho học sinh trên địa bàn. Đây cũng là hồi chuông cảnh tỉnh cho các bậc làm cha làm mẹ trong thời hiện đại. Tôi kính đề nghị các bậc phụ huynh trên toàn xã hội hãy chung tay phối hợp với ngành giáo dục để đào tạo cho học sinh của chúng ta” - bà Hòa chia sẻ. Nữ sinh lớp 7 bị bắt quỳ gối để xin lỗi đàn chị - Ảnh: Cắt từ clip Trao đổi với báo Pháp luật TP.HCM, cũng theo bà Hào cho biết, học sinh bị đánh tên L. (là học sinh khối 7), hai học sinh tham gia đánh bạn tên là K. và T. (học sinh khối 8). Các em đều là học sinh Trường TH và THCS Triệu Vân. Sau khi sự việc xảy ra, em L. vẫn đi học bình thường nhưng sáng 26/3, gia đình cho em vào bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị để kiểm tra sức khỏe.

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