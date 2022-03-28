Chiếc xe ô tô hạng sang lao như "điên" rồi liên tiếp gây tai nạn, trong đó, khiến một người phụ nữ đứt lìa chân tay, tử vong , người tài xế trong xe được cho là có biểu hiện không tỉnh táo.

Dẫn tin từ Thanh Niên, ngày 27/3 trên đường Nguyễn Du, TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng gây rúng động. Cụ thể, khoảng 16 giờ cùng ngày, chiếc xe Mercedes GL400, BS 14A - 604.17, đang lưu thông trên đường Nguyễn Duy (P.Hoà Lạc, TP.Móng Cái, Quảng Ninh) thì bất ngờ húc thẳng vào một ngôi nhà bên đường và chui tọt hẳn vào tầng trệt của ngôi nhà này.

Hiện trường hỗn loạn của vụ tai nạn (Ảnh: Người Lao Động)

Sau đó, tài xế không tắt máy mà tiếp tục lùi chiếc xe đâm tứ tung vào tường nhà để ra ngoài bỏ chạy. Sau khi ra ngoài, lái xe tiếp tục điều khiển xe chạy với tốc độ cao và đâm liên tiếp vào xe máy BS 14K1 - 268.24. Cú đâm rất mạnh khiến người phụ nữ điều khiển xe máy đứt lìa tay, chân và sau đó tử vong trên đường đến bệnh viện.

Chưa dừng lại, chiếc xe này tiếp tục bỏ chạy và húc vào một phụ nữ đang điều khiển xe máy Honda Vision màu trắng, khiến người này bị thương.

Vụ tai nạn khiến người phụ nữ tử vong, chân tay đứt lìa (Ảnh: Internet)

Dẫn tin từ Người Lao Đông, nhiều người dân tại hiện trường cho biết nam tài xế điều khiển phương tiện có biểu hiện không tỉnh táo. Người này chỉ dừng lại sau khi húc tung lan can cầu Hoà Bình, lao xuống bãi cỏ bên cạnh. Người tài xế bị chấn thương vùng mặt và cũng được đưa đi cấp cứu sau đó.

Ô tô lao xuống bãi cỏ rồi dừng lại. (Ảnh: Thanh Niên)

Hiện người này đang được theo dõi sức khỏe, lấy mẫu xét nghiệm với các chất kích thích và thực hiện các bước xác minh, điều tra theo quy định của pháp luật. Cơ quan CSĐT Công an TP. Móng Cái đã khởi tố vụ án để điều tra vụ tai nạn.

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