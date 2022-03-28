Vụ 6 du khách tắm biển trong đêm bị sóng cuốn trôi ở Đà Nẵng: Tìm thấy nạn nhân mất tích

Xã hội 28/03/2022 09:41

Lực lượng chức năng xuyên đêm triển khai tìm kiếm du khách bị sóng biển cuốn trôi. Sau hơn 3 giờ nỗ lực tìm kiếm, thi thể nạn nhân đã được tìm thấy.

Dẫn tin từ Thanh Niên, sáng 28/3, Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết đã tìm thấy thi thể nam du khách bị sóng cuốn trôi khi tắm biển. Theo đó, sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm trong đêm, nạn nhân được tìm thấy vào 23 giờ 30 phút ngày 27/3, tại bãi tắm số 1. Đây là nạn nhân trong vụ 6 du khách tắm biển trong đêm bị sóng cuốn trôi tại TP.Đà Nẵng.

Vụ 6 du khách tắm biển trong đêm bị sóng cuốn trôi ở Đà Nẵng: Tìm thấy nạn nhân mất tích - Ảnh 1
Đến 23 giờ 30 phút, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nam du khách. (Ảnh: Thanh Niên)

Được biết, lực lượng cứu hộ của ban quản lý dùng mô tô nước và đèn pha chạy dọc biển thì tìm thấy thi thể nạn nhân. Nạn nhân là anh Lưu Đức Đ. (SN 2002, quê Nam Định). Sáng 28/3, lực lượng chức năng quận Sơn Trà (Đà Nẵng) tiến hành các thủ tục, bàn giao thi thể anh L.Đ.Đ. cho gia đình đưa về quê an táng.

Trước đó, khoảng 19h ngày 27/3, một nhóm du khách gồm 6 người xuống tắm biển thì 5 người bất ngờ bị nước cuốn trôi. Ngay lập tức 1 người phụ nữ trong nhóm chạy vào bờ để kêu cứu. Lúc này, một nhân viên cứu hộ còn ở trên bãi biển đã dùng ván lướt cứu hộ bơi ra cứu được 4 người (gồm 3 nữ, 1 nam). Riêng anh Đ. bị mất tích.

Vụ 6 du khách tắm biển trong đêm bị sóng cuốn trôi ở Đà Nẵng: Tìm thấy nạn nhân mất tích - Ảnh 2
Cơ quan chức năng đưa thi thể nạn nhân vào bờ. Ảnh: Zing

Nhóm du khách tắm biển lúc trời đã tối, khi xảy ra vụ đuối nước, biển Đà Nẵng có gió, sóng không lớn. Nhiều người cho rằng nhóm thanh niên trên tắm biển ở vùng nước xoáy nên gặp nạn.

Trao đổi với VietNamNet, lãnh đạo BQL bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết, lực lượng cứu hộ hằng ngày chỉ túc trực theo quy định đến 18h30. Khi hết giờ tắm, lực lượng cứu hộ thường xuyên phát loa thông báo đề nghị người dân, du khách lên bờ, tại đây khuyến cáo du khách không tắm biển ban đêm.

 

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