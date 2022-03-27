Nghi phạm trong vụ việc cụ bà bị giết, cắt lìa nhiều bộ phận được xác định là người con gái bị tâm thần của nạn nhân, người này hiện cũng đã khai ra nguyên nhân ban đầu.

Dẫn tin từ Tiền Phong ngày 26/3, Công an huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đơn vị này đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh điều tra, làm rõ cái chết của bà Lê Thị H. (SN 1954, ngụ xóm 4, xã Sơn Long, huyện Hương Sơn).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h trưa nay (26/3), một người hàng xóm của bà H. sang nhà chơi uống nước thì thấy nhà đóng cửa. Gọi mãi không thấy có động tĩnh gì, hàng xóm bà H. quyết định mở cừa vào thì tá hỏa phát hiện bà H. đã tử vong với nhiều vết chém trên người.

Ngôi nhà nơi xảy ra án mạng (Ảnh: Tiền Phong)

Theo thông tin trên Tổ Quốc, tại hiện trường , một số bộ phận trên cơ thể bà H. như đầu, tay... bị cắt lìa. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường điều tra và tổ chức tìm kiếm các bộ phận bị cắt lìa của bà H.

Để tìm kiếm một số bộ phận của nạn nhân bị cắt lìa, lực lượng chức năng thậm chí đã phải hút cạn giếng nước. Đến nay, lực lượng chức năng đã tìm được đầy đủ các bộ phận cơ thể của bà H. ở xung quanh nhà.

Người dân bàng hoàng trước hiện trường vụ án mạng. (Ảnh: Thanh Niên)

Dẫn tin từ Bảo vệ pháp luật, nghi phạm chính trong vụ việc được xác định là con gái ruột của bà H. tên P.T.H. (SN 1979). Được biết, người con gái này bị tâm thần đã lâu. Ngày 27/3, cơ quan điều tra cũng đã triệu tập và có buối làm việc ban đầu với nghi phạm.

Bước đầu, chị H. đã khai nhận hành vi phạm tội. Nguyên nhân giết mẹ ruột được P.T.H khai nhận tại cơ quan điều tra là do xin mẹ ruột chiếc vòng. Mẹ ruột không cho nên đã xuống tay tàn độc.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Hương Sơn phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, làm rõ.

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