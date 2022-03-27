Vụ cô gái nghi bị bạn trai tẩm xăng đốt nhà: Từng dự định tổ chức đám cưới trong tháng này

Nam thanh niên sau khi đốt nhà bạn gái đã ra cơ quan chức năng trình diện.

Theo báo Tuổi trẻ đưa tin, khoảng 10h30 sáng 26/3, một căn nhà trong hẻm đường Bùi Hữu Nghĩa (phường 2, quận Bình Thạnh) bất ngờ bốc cháy dữ dội, khói đen bốc lên nghi ngút. Nhiều người cầm bình chữa cháy, đồng thời kéo dây ống nước xông vào dập lửa. Tuy nhiên, bên trong chứa nhiều đồ đạc dễ cháy, chỉ trong ít phút, đám cháy bùng phát dữ dội.

Nhận tin báo, Đội cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận Bình Thạnh đã huy động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Nhưng vụ cháy nằm sâu bên trong hẻm, cảnh sát phải luồn dây ống vào hàng trăm mét để phun nước dập lửa. Hiện trường vụ cháy bốc mùi xăng nồng nặc.

Đến 14h30 ngày cùng ngày, lực lượng chức năng quận Bình Thạnh (TP.HCM) vẫn đang phong tỏa hiện trường, lấy lời khai đối tượng tình nghi đã tẩm xăng đốt căn nhà trên. Được biết, thanh niên nghi tẩm xăng đốt nhà đến công an trình diện, lấy lời khai. Theo tìm hiểu, thanh niên này có quan hệ tình cảm với cô gái sống tại căn nhà trên, gần đây cả hai có xảy ra mâu thuẫn.

Hiện trường xảy ra vụ cháy - Ảnh: Báo Giao thông

Liên quan đến vụ việc trên, theo thông tin của báo Giao thông, người dân sống xung quanh hiện trường cho hay: “Cha của cô gái mất cách đây trước Tết, mẹ cô gái vừa qua đời cách đây khoảng 2 tuần, tháng 3 năm nay là đám cưới của cô gái và thanh niên trên, tuy nhiên do mẹ mất nên chưa tổ chức được đám cưới đến sáng nay thì xảy ra vụ cháy trên”.

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