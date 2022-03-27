Vụ cô gái nghi bị bạn trai tẩm xăng đốt nhà: Từng dự định tổ chức đám cưới trong tháng này

Xã hội 27/03/2022 10:09

Nam thanh niên sau khi đốt nhà bạn gái đã ra cơ quan chức năng trình diện.

Theo báo Tuổi trẻ đưa tin, khoảng 10h30 sáng 26/3, một căn nhà trong hẻm đường Bùi Hữu Nghĩa (phường 2, quận Bình Thạnh) bất ngờ bốc cháy dữ dội, khói đen bốc lên nghi ngút. Nhiều người cầm bình chữa cháy, đồng thời kéo dây ống nước xông vào dập lửa. Tuy nhiên, bên trong chứa nhiều đồ đạc dễ cháy, chỉ trong ít phút, đám cháy bùng phát dữ dội.

Nhận tin báo, Đội cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận Bình Thạnh đã huy động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Nhưng vụ cháy nằm sâu bên trong hẻm, cảnh sát phải luồn dây ống vào hàng trăm mét để phun nước dập lửa. Hiện trường vụ cháy bốc mùi xăng nồng nặc.

Đến 14h30 ngày cùng ngày, lực lượng chức năng quận Bình Thạnh (TP.HCM) vẫn đang phong tỏa hiện trường, lấy lời khai đối tượng tình nghi đã tẩm xăng đốt căn nhà trên. Được biết, thanh niên nghi tẩm xăng đốt nhà đến công an trình diện, lấy lời khai. Theo tìm hiểu, thanh niên này có quan hệ tình cảm với cô gái sống tại căn nhà trên, gần đây cả hai có xảy ra mâu thuẫn.

Vụ cô gái nghi bị bạn trai tẩm xăng đốt nhà: Từng dự định tổ chức đám cưới trong tháng này - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ cháy - Ảnh: Báo Giao thông

Liên quan đến vụ việc trên, theo thông tin của báo Giao thông, người dân sống xung quanh hiện trường cho hay: “Cha của cô gái mất cách đây trước Tết, mẹ cô gái vừa qua đời cách đây khoảng 2 tuần, tháng 3 năm nay là đám cưới của cô gái và thanh niên trên, tuy nhiên do mẹ mất nên chưa tổ chức được đám cưới đến sáng nay thì xảy ra vụ cháy trên”.

TP.HCM: Hé lộ danh tính bất ngờ của người đàn ông tưới xăng, châm lửa đốt nhà dân rồi bỏ chạy

TP.HCM: Hé lộ danh tính bất ngờ của người đàn ông tưới xăng, châm lửa đốt nhà dân rồi bỏ chạy

"Gia đình tôi không có mâu thuẫn, không hiểu sao ông này lại làm như vậy" -  bà T. chia sẻ.

Xem thêm
Từ khóa:   bạn trai đốt nhà bạn gái thanh niên đốt nhà bạn gái tẩm xăng đốt nhà bạn gái

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Video 1 giờ 35 phút trước
Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau

Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau

Đời sống 2 giờ 9 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Thần Tài nhả vía đúng ngày 7/10/2026, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Thần Tài nhả vía đúng ngày 7/10/2026, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Sao quốc tế 2 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số