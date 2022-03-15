Cãi nhau với vợ, chồng phóng hỏa đốt nhà rồi ngăn hàng xóm vào dập lửa

Phát hiện sự việc, cán bộ và người dân địa phương đã chạy đến để dập lửa. Tuy nhiên, ông V. ngăn cản không cho chữa cháy.

Theo báo Dân Trí đưa tin, ngày 15/3, lãnh đạo UBND xã Đắk Sắk, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông cho biết, hiện công an xã đang triệu tập ông L.V.V. ở thôn Đắk Xô lên làm việc để làm rõ vụ phóng hỏa đốt nhà xảy ra vào tối 14/3.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h tối 14/3, vợ chồng ông L. V. V. và bà N. T. H. đã xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cãi vã, không kìm được nóng giận, ông V. đã đổ dầu, đốt ngôi nhà của gia đình. Sau khi phát hiện sự việc, cán bộ và người dân địa phương đã nhanh chóng chạy đến dập lửa. Tuy nhiên, ông V. ngăn cản không cho chữa cháy khiến toàn bộ ngôi nhà và tài sản bên trong bị thiêu rụi.

Hiện trường vụ cháy xảy ra tối 14/3 - Ảnh: Dân Trí

Theo thông tin của báo Lao động, rất may vụ cháy đã không gây thiệt hại về người và không cháy lan sang nhà hàng xóm nhưng thiệt hại giá trị tài sản ước tính lên đến hàng trăm triệu đồng (gồm nhà, đồ gia dụng, bàn ghế gỗ và nhiều tài sản khác...).

Ngay sau đó, vợ và con của ông V. đã được hỗ trợ đến ở nhờ nhà người thân an toàn. Hiện, vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

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