Sáng 23/2, ông Hoàng Công Bộ - chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) - xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy quán karaoke làm 2 người tử vong.

Dẫn tin từ Tiền Phong, Công an tỉnh Bắc Giang, Công an huyện Hiệp Hòa đang điều tra, làm rõ vụ cháy quán karaoke ở xã Hùng Sơn, huyện Hiệp Hòa khiến vợ chồng chủ quán tử vong.

Liên quan đến vụ việc trên vào khoảng hoảng 3h10 sáng 23/2, Công an xã Hùng Sơn, huyện Hiệp Hòa nhận tin báo tại thôn Trung Thành xảy ra cháy quán karaoke KTV 88 và có 2 người mắc kẹt bên trong.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh Tiền Phong

Tuổi Trẻ thông tin thêm người dân xung quanh cùng lực lượng chức năng nỗ lực dập tắt được đám cháy vào khoảng 5h cùng ngày. Tại hiện trường, công an phát hiện có 2 người chết trong quán và xác định danh tính là anh Hoàng Văn V. (SN 1973) và chị Hoàng Thị H. (SN 1984).

Chị Hoàng Thị H. là chủ quán và cũng là vợ của anh Hoàng Văn V. ngoài tài sản bị thiệt hại do hoả hoạn, lực lượng chức năng phát hiện hai vợ chồng đã tử vong tại phòng ngủ tầng 2.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, một lãnh đạo huyện Hiệp Hòa cho biết, trước đó, vợ chồng chủ quán karaoke này có mâu thuẫn với nhau. “Nhận định ban đầu có thể người chồng giận vợ, rồi đốt quán karaoke”, lãnh đạo huyện Hiệp Hòa cho biết. Hiện, vụ việc đang được lực lượng chức năng phối hợp điều tra.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nghi-an-do-mau-thuan-trong-gia-dinh-chong-dot-quan-karaoke-khien-ca-hai-deu-tu-vong-451656.html