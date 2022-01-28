Trang Nemo bị 'ném đá' dữ dội, CĐM tố 'nhìn giả trân' sau khi đăng đàn xin lỗi khán giả

Trang Nemo đã chính thức xin lỗi khán giả sau ồn ào vừa qua thu hút sự quan tâm của dân mạng.

Trưa ngày 27/1, trên livestream Trang Nemo nói: "Sau một tuần xảy ra giờ Trang mới đủ bình tĩnh để lên tiếng chính thức câu chuyện vừa qua đã khiến dư luận xôn xao, trước hết đây là chuyện Trang không hề mong muốn vì sẽ làm ảnh hưởng đến những người đã yêu thương, khách hàng của Trang. Sự việc đi xa quá và làm mọi người có cái nhìn không tốt về Trang. Trang xin gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến tất cả mọi người". Đồng thời, cô cũng chia sẻ về sự việc cô gái tên K. bạn của Trần My bị hành hung tại shop và giải bày trên livestream về việc Trần My lấy hình ảnh của mình.

Cuối clip, Trang cuối đầu xin lỗi và cho biết cũng đang phối hợp với cơ quan công an đưa ra kết luận điều tra chính xác, minh bạch nhất. Trang khẳng định sẽ chịu trách nhiệm theo kết luận cuối cùng của cơ quan công an về sự việc này. Cô mong sẽ giải quyết ổn thỏa cho đôi bên tránh gây thêm nhiều dư luận không hay thêm nữa. Tưởng chừng sẽ "sóng yên biển lặng" ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip xin lỗi của Trang Nemo đã nhận về những ý kiến trái chiều từ phía cộng đồng mạng. Một số người cho rằng Trang Nemo xin lỗi là vì đã bị ảnh hưởng đến công việc kinh doanh nên muốn khán giả nên bỏ qua sự việc để hướng tới những điều tốt đẹp hơn trong tương lai.

Tuy nhiên, một số người dùng khác lại cho rằng lời xin lỗi của Trang Nemo giờ đây không còn ý nghĩa, đáng lẽ phải sau khi sự việc vừa diễn ra. "Lời xin lỗi của Trang Nemo liệu được bao nhiêu % chân thành trong đó?". "Vì vụ lùm xùm mà em bán hàng ế quá. Ai cũng đòi tẩy chay ? nên giờ lên xin lỗi mong mọi người mua hàng ủng hộ dùm". "Bắt người ta nhận bán hàng giả. Dựt khẩu trang dụt ra đường .Thái độ hống hách, ta đây. Thấy nhân viên đánh thì không can ngăn mà bây giờ quay lại xin lỗi". Ảnh: Chụp màn hình

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trang-nemo-bi-nem-da-du-doi-cdm-to-nhin-gia-tran-sau-khi-dang-dan-xin-loi-khan-gia-448228.html