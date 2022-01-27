Hà Nội thông tin về kế hoạch mở cửa trở lại quán karaoke, vũ trường, rạp chiếu phim

Xã hội 27/01/2022 06:00

Tại cuộc họp báo của UBND TP. Hà Nội thông tin tình hình kinh tế - xã hội tháng 1 và công tác chuẩn bị Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 ông Vũ Cao Cương, Phó Giám đốc Sở Y tế đã có những chia sẻ về kế hoạch lộ trình cho phép quán karaoke, rạp chiếu phim... hoạt động trở lại.

Dẫn tin từ Vietnamnet vào chiều ngày 26/1, tại cuộc họp báo của UBND TP Hà Nội thông tin tình hình kinh tế - xã hội tháng 1 và công tác chuẩn bị Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, ông Vũ Cao Cương, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết, hiện thành phố đang đánh giá cấp độ dịch Covid-19 hàng tuần chi tiết đến cấp độ xã, phường, thị trấn theo đúng tinh thần Nghị quyết 128 của Chính phủ và Hướng dẫn 4800 của Bộ Y tế.

Hà Nội thông tin về kế hoạch mở cửa trở lại quán karaoke, vũ trường, rạp chiếu phim - Ảnh 1
Phó Giám đốc Sở Y tế Vũ Cao Cương. (Ảnh: Vietnamnet)

Liên quan các hoạt động như karaoke, vũ trường, massage..., theo ông Cương, về góc độ chuyên môn, những hoạt động này diễn ra trong không gian kín, thường tập trung đông người, nguy cơ lây nhiễm rất lớn, dù tất cả người trong phòng có thể đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin. Theo ông Cương, không phải cứ tiêm 2 mũi vắc xin là không nhiễm bệnh nữa và không lây nhiễm cho mọi người. 

Ông Cương chia sẻ với Vietnamnet, Sở Y tế sẽ cùng với Sở VH&TT, tuỳ tình hình thực tế diễn biến dịch trên địa bàn sẽ tham mưu với UBND TP để có biện pháp phù hợp với loại hình đặc biệt này. 

Đối với người dân, tiếp tục nâng cao ý thức của bản thân đối với cộng đồng; chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, trong đó thực hiện nghiêm thông điệp 5K; khuyến cáo người cao tuổi, người có bệnh nền, người có nguy cơ cao hạn chế tham gia các hoạt động tập trung đông người khi không cần thiết.

Trước đó, ngay khi làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 4 manh nha xuất hiện trên địa bàn thành phố, Hà Nội đã lập tức quyết định tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường từ 0h ngày 30/4/2021.

Đến giai đoạn "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19", nhiều hoạt động đã được Hà Nội cho phép hoạt động trở lại; riêng các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường, rạp chiếu phim thì chưa được mở cửa hoạt động.

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