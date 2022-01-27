Dâu trưởng đón tin vui, nữ streamer Bình Dương sắp lên chức bà nội, hồ hởi khoe lớn ở tiệc sinh nhật

Xã hội 27/01/2022 08:48

Giữa buổi tiệc sinh nhật đón tuổi 50 cùng đại gia đình, nữ streamer Bình Dương đã không khỏi vui mừng khi sắp được lên chức bà nội.

Nguyễn Phương Hằng là người rất nổi tiếng trong giới doanh nhân. Bà Hằng là Việt kiều Canada, được nhiều người biết đến với biệt danh Hằng “Canada”. Bà Hằng hiện tại được biết tới với chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc điều hành công ty Cổ phần Đại Nam. Là cái tên không còn xa lạ đối với cộng động mạng. 

Dâu trưởng đón tin vui, nữ streamer Bình Dương sắp lên chức bà nội, hồ hởi khoe lớn ở tiệc sinh nhật - Ảnh 1

Dạo gần đây, câu chuyện xoay quanh nữ doanh nhân Bình Dương - bà Nguyễn Phương Hằng trở thành chủ đề được dân tình quan tâm, đặc biệt là sau khi cơ quan chức năng kết luận các nghệ sĩ không gian dối trong chuyện kêu gọi từ thiện, ông Võ Hoàng Yên không có dấu hiệu tội phạm. 

Tạm gác những ồn ào đấu tố qua lại của nữ doanh nhân Bình Dương mới đây, cộng động mạng tiếp tục "dậy sóng" khi trong buổi tiệc sinh nhật tròn 50 tuổi của mình, CEO Đại Nam đã bất ngờ thông báo tin vui.

Dâu trưởng đón tin vui, nữ streamer Bình Dương sắp lên chức bà nội, hồ hởi khoe lớn ở tiệc sinh nhật - Ảnh 2

Trên sân khấu của buổi tiệc, nữ CEO Đại Nam giới thiệu các thành viên trong gia đình và báo tin vui ngay trên sân khấu: "Tôi sắp trở thành chị nội rồi nhe quý vị!".

Dâu trưởng đón tin vui, nữ streamer Bình Dương sắp lên chức bà nội, hồ hởi khoe lớn ở tiệc sinh nhật - Ảnh 3

Nữ đại gia đã lên chức "chị nội" nên có lẽ đã không khỏi phấn khích vui mừng.

Trước đó vào tối ngày 23/1, Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ cảm xúc vui mừng khi đã có kết luận của cơ quan điều tra sau ồn ào không minh bạch tiền từ thiện và sẽ tiếp tục kiện Bà Nguyễn Phương Hằng, cụ thể nam ca sĩ viết: "Sau một thời gian dài phối hợp cùng các cơ quan chức năng để khẳng định sự minh bạch cho bản thân mình thì đến nay đã có kết quả: Hưng hoàn toàn vô tội, không hề làm bất kỳ điều gì vi phạm pháp luật hay sai trái với lòng mình. Cảm ơn các cơ quan chức năng đã ráo riết làm việc, xác minh các chứng cứ, các hoạt động từ thiện để có được câu trả lời thoả đáng cho tất cả các khán giả, mạnh thường quân đã đóng góp, quan tâm về sự việc này!

 

Hưng cũng muốn nói thêm rằng những đối tượng đã livestream nhục mạ, vu khống Hưng sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật tương xứng với hành vi mà họ đã thực hiện và câu chuyện vẫn đang được tiến hành đúng theo các thủ tục pháp lý. Hưng sẽ không dừng lại cho đến khi nào những đối tượng xấu đó bị trừng phạt và đền bù tất cả những tổn thất về công việc, tinh thần mà Hưng phải chịu đựng suốt thời gian qua..."

 

Dâu trưởng đón tin vui, nữ streamer Bình Dương sắp lên chức bà nội, hồ hởi khoe lớn ở tiệc sinh nhật - Ảnh 4

Hiện, vụ việc giữa Đàm Vĩnh Hưng và nữ doanh nhân Đại Nam thu hút sự quan tâm theo dõi của đông đảo cư dân mạng.

Ảnh: FBNV, chụp màn hình.

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Từ khóa:   CEO Nguyễn Hằng Đàm Vĩnh Hưng kiện bà Phương Hằng Nguyễn Phương Hằng

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