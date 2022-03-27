Vụ cô gái bị trầm cảm mất liên lạc 2 ngày: Tìm thấy thi thể trôi dạt dưới bờ sông

Xã hội 27/03/2022 09:13

Sau 2 ngày gia đình thông báo tìm người thân, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cô gái 22 tuổi trôi dạt dưới bờ sông Sêrêpốk.

 

Dẫn tin từ Người Lao Động, trưa ngày 24/3, chị L.N.M.S. (SN 2000) từ nhà đến thị trấn Ea Tling để làm việc cá nhân nhưng sau đó đã bỏ đi và mất liên lạc. Gia đình sau đó đã thông báo tìm người thân và chia sẻ trên nhiều trang mạng xã hội với hy vọng tìm được chị S. 

Vụ cô gái bị trầm cảm mất liên lạc 2 ngày: Tìm thấy thi thể trôi dạt dưới bờ sông - Ảnh 1
Khu vực tìm thấy thi thể cô gái sau 2 ngày mất liên lạc. (Ảnh: Người Lao Động)

Sáng 26/3, thông tin trên VietNam Net, lãnh đạo UBND xã Tâm Thắng (huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông), cho biết trong sáng cùng ngày, địa phương nhận được tin báo phát hiện 1 thi thể nữ giới trôi dạt vào bờ sông Sêrêpốk, đoạn thuộc địa phận xã Tâm Thắng, nên tổ chức trục vớt.

Qua nhận dạng ban đầu, người thân nạn nhân xác nhân đây là L.N.M.S. Theo thông báo tìm người thân, S. có biểu hiện bị trầm cảm. Thời điểm rời nhà đi, nạn nhân không mang theo đồ dùng cá nhân.

Vụ cô gái bị trầm cảm mất liên lạc 2 ngày: Tìm thấy thi thể trôi dạt dưới bờ sông - Ảnh 2
Thông báo tìm người thân của gia đình nạn nhân được chia sẻ trên nhiều trang mạng xã hội (Ảnh chụp màn hình).

Hiện lực lượng chức năng đã tổ chức bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự, đồng thời làm rõ nguyên nhân vụ việc.

 

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