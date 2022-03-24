Luật sư hé lộ thêm các tình tiết gây căm phẫn vụ vợ cắt 'của quý' chồng: Nhiều quan hệ 'ngoài luồng', kể cả với trẻ em

Xã hội 24/03/2022 14:09

Luật sư bảo vệ quyền lợi cho người vợ trong vụ cắt 'của quý' chồng mới đây đã có những tiết lộ đầy căm phẫn về sự đốn mạt của người chồng trong vụ việc.

Liên quan đến vụ việc chị Hà Thị N. (36 tuổi, ở xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu) cắt "của quý" của chồng là anh Nguyễn Văn H. (29 tuổi), hiện Công an huyện Yên Châu (tỉnh Sơn La) vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ. Ngoài ra, Công an huyện Yên Châu cũng đang làm rõ thông tin anh H. đã có những hành vi xâm hại con gái riêng 15 tuổi của vợ.  

Luật sư hé lộ thêm các tình tiết gây căm phẫn vụ vợ cắt 'của quý' chồng: Nhiều quan hệ 'ngoài luồng', kể cả với trẻ em - Ảnh 1
Căn nhà của chị N. - nơi xảy ra sự việc (Ảnh: Dân trí)

Sau 3 ngày ở lại trụ sở công an để phục vụ điều tra, vào sáng 22/3, chị H.T.N. đã được trở về nhà. Trong thời gian chờ điều tra, người đứng ra hỗ trợ pháp lý miễn phí cho chị N. là luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư TP Hà Nội).

Theo dõi sự việc và đồng hành cùng chị N. trong vụ án, trên trang cá nhân, luật sư Thơm có những chia sẻ và thông tin về vụ việc. Tối ngày 23/2 vừa qua, luật sư Nguyễn Anh Thơm có những chia sẻ mới nhất về sự thật phía sau câu chuyện và vô cùng căm phẫn trước hành vi đốn mạt của người chồng.

Luật sư hé lộ thêm các tình tiết gây căm phẫn vụ vợ cắt 'của quý' chồng: Nhiều quan hệ 'ngoài luồng', kể cả với trẻ em - Ảnh 2
Chia sẻ của luật sư Thơm. (Ảnh chụp màn hình)

Theo chia sẻ từ luật sư, người chồng đã có hành vi xâm hại con gái riêng của vợ nhiều lần tính từ tháng 8/2020. Không những vậy, đối tượng H. còn có mối quan hệ ngoài luồng với nhiều người khác, kể cả là cả trẻ em ngoài xã hội.

Luật sư Thơm cho biết: "Trong quá trình chung sống, đối tượng đã nhiều lần hành hung, đánh đập chị và cháu nhỏ con chung. Mỗi khi xung đột vợ chồng, đối tượng còn cho chị biết có nhiều mối quan hệ tình cảm với nhiều người, kể cả với trẻ em ngoài xã hội.

Chị đã từng cảnh báo đối tượng, dù có quan hệ bên ngoài nhưng không được phép động chạm đến người trong nhà (con gái). Chị vẫn luôn tin rằng đối tượng sẽ không dám làm hại người trong gia đình".

Thế nhưng chị N. chẳng thể ngờ, đối tượng lại liên tiếp xâm hại con gái riêng của mình nhiều năm liền thậm chí còn "dọa giết". Chính vì dồn nén uất ức, đau xót vì không bảo vệ được con nên chị N. đã có hành động như vậy.

Luật sư hé lộ thêm các tình tiết gây căm phẫn vụ vợ cắt 'của quý' chồng: Nhiều quan hệ 'ngoài luồng', kể cả với trẻ em - Ảnh 3
Đối tượng bị vợ cắt "của quý" hiện đã phẫu thuật và đang trong bệnh viện chờ phục hồi sức khỏe. (Ảnh: Dân Trí)

Cũng trong ngày 23/3, chia sẻ trên Dân Trí, chị N. cho biết khi thực hiện hành vi đồi bại, H. còn dùng điện thoại để quay lại những clip đó với con gái riêng của chị. Chị N. dự định sẽ trình báo công an, vào ngày thứ Hai (21/3), nhưng đến tối ngày 19/3, anh H. đi uống rượu say về nhà thì lên giường ngủ và không mặc quần áo. Cũng chính lúc này, nỗi bức xúc vì con gái bị xâm hại nổi lên nên chị H. đã nảy ra ý định cắt phăng "của quý" của chồng.

Hiện sự việc đang được các Cơ quan tố tụng quyết liệt điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Trong đó, hành vi xâm hại tình dục trẻ em (người dưới 16 tuổi) đang là vấn đề nóng bỏng trong xã hội hiện nay đã được Lãnh đạo Tỉnh, Huyện chỉ đạo xử lý nghiêm minh không chỉ nhằm trừng trị người phạm tội mà còn để răn đe, phòng ngừa tội phạm xảy ra trên địa bàn!

Về phía đối tượng N.V.H., hiện H. đã được các bác sĩ phẫu thuật tạo hình niệu đạo và xử lý vùng tổn thương. Sau ca phẫu thuật, bệnh nhân tỉnh táo, vết mổ khô nhưng vẫn còn đau.

Sự việc vẫn đang được cơ quan chức năng tích cực điều tra làm rõ.

 

Vụ vợ cắt "của quý" của chồng: Mỗi lần xâm hại đều dùng điện thoại quay lại clip, dọa giết nếu dám kể ra

Vụ vợ cắt "của quý" của chồng: Mỗi lần xâm hại đều dùng điện thoại quay lại clip, dọa giết nếu dám kể ra

Theo lời kể của người vợ, đối tượng khi thực hiện hành vi đồi bại với con gái còn dùng điện thoại để quay lại clip và đe dọa bé không được kể ra nếu không sẽ giết cả hai mẹ con.

Xem thêm
Từ khóa:   cắt của quý của chồng vợ cắt của quý chồng cắt của quý

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 1 giờ 24 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Video 2 giờ 24 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Video 3 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số