Sau 3 ngày ở lại trụ sở công an để phục vụ điều tra, vào sáng 22/3, chị H.T.N. đã được trở về nhà. Trong thời gian chờ điều tra, người đứng ra hỗ trợ pháp lý miễn phí cho chị N. là luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư TP Hà Nội).

Liên quan đến vụ việc chị Hà Thị N. (36 tuổi, ở xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu) cắt "của quý" của chồng là anh Nguyễn Văn H. (29 tuổi), hiện Công an huyện Yên Châu (tỉnh Sơn La) vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ. Ngoài ra, Công an huyện Yên Châu cũng đang làm rõ thông tin anh H. đã có những hành vi xâm hại con gái riêng 15 tuổi của vợ.

Theo chia sẻ từ luật sư, người chồng đã có hành vi xâm hại con gái riêng của vợ nhiều lần tính từ tháng 8/2020. Không những vậy, đối tượng H. còn có mối quan hệ ngoài luồng với nhiều người khác, kể cả là cả trẻ em ngoài xã hội.

Theo dõi sự việc và đồng hành cùng chị N. trong vụ án, trên trang cá nhân, luật sư Thơm có những chia sẻ và thông tin về vụ việc. Tối ngày 23/2 vừa qua, luật sư Nguyễn Anh Thơm có những chia sẻ mới nhất về sự thật phía sau câu chuyện và vô cùng căm phẫn trước hành vi đốn mạt của người chồng.

Luật sư Thơm cho biết: "Trong quá trình chung sống, đối tượng đã nhiều lần hành hung, đánh đập chị và cháu nhỏ con chung. Mỗi khi xung đột vợ chồng, đối tượng còn cho chị biết có nhiều mối quan hệ tình cảm với nhiều người, kể cả với trẻ em ngoài xã hội.

Chị đã từng cảnh báo đối tượng, dù có quan hệ bên ngoài nhưng không được phép động chạm đến người trong nhà (con gái). Chị vẫn luôn tin rằng đối tượng sẽ không dám làm hại người trong gia đình".

Thế nhưng chị N. chẳng thể ngờ, đối tượng lại liên tiếp xâm hại con gái riêng của mình nhiều năm liền thậm chí còn "dọa giết". Chính vì dồn nén uất ức, đau xót vì không bảo vệ được con nên chị N. đã có hành động như vậy.

Đối tượng bị vợ cắt "của quý" hiện đã phẫu thuật và đang trong bệnh viện chờ phục hồi sức khỏe. (Ảnh: Dân Trí)

Cũng trong ngày 23/3, chia sẻ trên Dân Trí, chị N. cho biết khi thực hiện hành vi đồi bại, H. còn dùng điện thoại để quay lại những clip đó với con gái riêng của chị. Chị N. dự định sẽ trình báo công an, vào ngày thứ Hai (21/3), nhưng đến tối ngày 19/3, anh H. đi uống rượu say về nhà thì lên giường ngủ và không mặc quần áo. Cũng chính lúc này, nỗi bức xúc vì con gái bị xâm hại nổi lên nên chị H. đã nảy ra ý định cắt phăng "của quý" của chồng.

Hiện sự việc đang được các Cơ quan tố tụng quyết liệt điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Trong đó, hành vi xâm hại tình dục trẻ em (người dưới 16 tuổi) đang là vấn đề nóng bỏng trong xã hội hiện nay đã được Lãnh đạo Tỉnh, Huyện chỉ đạo xử lý nghiêm minh không chỉ nhằm trừng trị người phạm tội mà còn để răn đe, phòng ngừa tội phạm xảy ra trên địa bàn!

Về phía đối tượng N.V.H., hiện H. đã được các bác sĩ phẫu thuật tạo hình niệu đạo và xử lý vùng tổn thương. Sau ca phẫu thuật, bệnh nhân tỉnh táo, vết mổ khô nhưng vẫn còn đau.

Sự việc vẫn đang được cơ quan chức năng tích cực điều tra làm rõ.