Theo lời kể của người vợ, đối tượng khi thực hiện hành vi đồi bại với con gái còn dùng điện thoại để quay lại clip và đe dọa bé không được kể ra nếu không sẽ giết cả hai mẹ con.

Liên quan đến vụ việc chị Hà Thị N. (36 tuổi, ở xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu) cắt "của quý" của chồng là anh Nguyễn Văn H. (29 tuổi), hiện Công an huyện Yên Châu (tỉnh Sơn La) vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ. Ngoài ra, Công an huyện Yên Châu cũng đang làm rõ thông tin chị N. "tố" anh H. đã có những hành vi xâm hại con gái riêng 15 tuổi của chị. Dẫn tin từ Dân Trí, sau nhiều ngày làm việc với cơ quan công an, chị N. đã được về nhà và lên tiếng rõ ràng về vụ việc. Chị N. cho biết đối tượng H. là chồng thứ hai của mình, cả hai quen nhau cách đây 6 năm tại Sơn La. Khi đó H. đang làm lái xe tải. Sau khi kết hôn, hai vợ chồng có chung với nhau 2 người con. Trước đó, cả chị N. và anh H. đều đã từng lập gia đình, chị N. có một người con gái riêng năm nay 15 tuổi.

Các bác sĩ tạo hình "của quý" cho anh H. - Ảnh: Tuổi Trẻ Thời gian gần đây, chị H. phát hiện bị mất tiền nhiều lần nên đã lắp camera để giám sát thì bàng hoàng phát hiện ra việc con gái bị xâm hại: "Thời gian gần đây do vài lần bị mất tiền nên tôi đã lắp camera để giám sát, đến trưa ngày 18/3 khi kiểm tra camera thì tôi phát hiện ra H. có quan hệ tình dục với con gái (con riêng). Sau khi tôi hỏi cháu thì cháu nói việc này đã diễn ra từ 2-3 năm nay" - chị N. bức xúc kể. Chị N. cho biết mặc dù sự việc đã diễn ra từ lâu nhưng con gái không dám kể với chị N. vì bị H. đe dọa "nếu kể tao sẽ giết cả mày lẫn mẹ mày". Theo chị N., khi thực hiện hành vi đồi bại, H. còn dùng điện thoại để quay lại những clip đó với con gái riêng của chị.

Sức khỏe của người đàn ông bị vợ cắt "của quý" đã ổn định sau phẫu thuật (Ảnh: Dân Trí) Có chứng cứ trong tay, chị H. dự định sẽ trình báo công an, vào ngày thứ Hai (21/3), nhưng đến tối ngày 19/3, anh H. đi uống rượu say về nhà thì lên giường ngủ và không mặc quần áo. Cũng chính lúc này, nỗi bức xúc vì con gái bị xâm hại nổi lên nên chị H. đã nảy ra ý định cắt phăng "của quý" của chồng. Chị H. sau đó xuống bếp lấy con dao và lợi dụng lúc H. ngủ rồi cắt đi bộ phận sinh dục. Ngay sau khi thực hiện hành vi, chị N. đã đến cơ quan công an đầu thú. Theo chị N., hiện chị rất hối hận vì hành động dại dột của bản thân. Nếu thời gian quay lại, chị sẽ không hành động như vậy mà sẽ mang bằng chứng về hành vi đồi bại của chồng lên cơ quan công an. Tuy nhiên, trong lúc tâm lý bị kích động, chị đã không làm chủ được bản thân. Căn nhà của chị N. - nơi xảy ra sự việc (Ảnh: Dân trí) Cũng theo chị N., trong suốt 6 năm chung sống, chị đã nhiều lần bị H. đánh đập, thậm chí phải đi viện: "Giờ đây tôi chỉ mong cơ quan chức năng làm rõ hành vi xâm hại của H. đối với con gái tôi. Tội của tôi đến đâu thì tôi xin chịu, nhưng mong cơ quan công an hãy làm rõ tội ác của anh ta" - chị N. nói.

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