Nghi ngờ chồng xâm hại con gái riêng, chị N. âm thầm lắp camera giấu kín ở đầu giường con gái để theo dõi và phát hiện hành vi đồi bại của chồng.

Theo báo Thanh Niên đưa tin, tối 21/3, thông tin từ Công an Huyện Yên Châu (Sơn La) cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với chị Hà Thị N. (36 tuổi, trú xã Chiềng Hặc, H.Yên Châu) để làm rõ việc người này dùng dao cắt “của quý” của chồng là anh Nguyễn Văn H. (29 tuổi). Công an H. Yên Châu cũng đang làm rõ thông tin chị N. cho rằng anh H. đã có những hành vi xâm hại con gái riêng 15 tuổi của chị. Đơn vị này đã thu giữ chiếc camera do chị N. đặt tại phòng ngủ và được cho rằng chứa bằng chứng quan trọng ghi lại hình ảnh anh H. xâm hại con riêng của chị N. để phục vụ điều tra.

Ảnh minh hoạ: Internet Luật sư Nguyễn Anh Thơm - người nhận hỗ trợ pháp lý cho chị N. cho biết, thân chủ của mình đã cùng Công an H.Yên Châu đưa con riêng đi giám định pháp y để làm rõ việc cháu bé bị xâm hại. Qua làm việc, thân chủ khai anh H. đã xâm hại tình dục bé gái từ năm 2020. Chị H. đã đặt camera giấu kín ghi lại hành vi đồi bại của chồng vào ngày 18/3. Trong trạng thái tâm lý bị dồn nén lâu ngày, chị N. đã cắt dương vật của chồng. Nếu cơ quan chức năng xác định được việc anh H. đã dâm ô hoặc thực hiện hành vi xâm hại tình dục đối với con riêng của chị H. thì người này cũng sẽ bị xử lý hình sự thêm về tội danh khác. Đồng thời, chị N. sẽ được giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự do phạm tội khi tinh thần bị kích động mạnh.

Ảnh minh hoạ: Internet Theo thông tin của Tiền Phong, trước đó, khoảng 0h ngày 20/3, tại bản Huổi Sét, xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La xảy ra vụ việc vợ dùng dao cắt "của quý" của chồng. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La thông tin, khoảng 5h30 sáng cùng ngày, bệnh viện tiếp nhận và cấp cứu cho một người đàn ông gần 30 tuổi (trú xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu) trong tình trạng sốc huyết áp 90/60 vì bị cắt cụt dương vật cùng 2 tinh hoàn và đang chảy máu, đã được băng ép. Ngay sau đó, bệnh nhân đã được mổ cấp cứu, chẩn đoán vết thương phức tạp đứt lìa hoàn toàn và không còn dương vật, tinh hoàn. Hiện, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.

Vụ vợ cắt "của quý" của chồng: Hé lộ chiếc camera giấu kín ghi lại toàn bộ cảnh xâm hại Công an hiện đã thu giữ chiếc camera giấu kín được người vợ tự đặt nhằm có bằng chứng về việc chồng xâm hại con gái của mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-vo-cat-lia-cua-quy-cua-chong-he-lo-bang-chung-quan-trong-viec-con-gai-rieng-bi-chong-xam-hai-tu-nam-2020-457405.html