Vụ vợ cắt lìa 'của quý' của chồng: Hé lộ bằng chứng quan trọng việc con gái riêng bị chồng xâm hại từ năm 2020

Xã hội 22/03/2022 14:22

Nghi ngờ chồng xâm hại con gái riêng, chị N. âm thầm lắp camera giấu kín ở đầu giường con gái để theo dõi và phát hiện hành vi đồi bại của chồng.

Theo báo Thanh Niên đưa tin, tối 21/3, thông tin từ Công an Huyện Yên Châu (Sơn La) cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với chị Hà Thị N. (36 tuổi, trú xã Chiềng Hặc, H.Yên Châu) để làm rõ việc người này dùng dao cắt “của quý” của chồng là anh Nguyễn Văn H. (29 tuổi).

Công an H. Yên Châu cũng đang làm rõ thông tin chị N. cho rằng anh H. đã có những hành vi xâm hại con gái riêng 15 tuổi của chị. Đơn vị này đã thu giữ chiếc camera do chị N. đặt tại phòng ngủ và được cho rằng chứa bằng chứng quan trọng ghi lại hình ảnh anh H. xâm hại con riêng của chị N. để phục vụ điều tra.

Vụ vợ cắt lìa 'của quý' của chồng: Hé lộ bằng chứng quan trọng việc con gái riêng bị chồng xâm hại từ năm 2020 - Ảnh 1
Ảnh minh hoạ: Internet

Luật sư Nguyễn Anh Thơm - người nhận hỗ trợ pháp lý cho chị N. cho biết, thân chủ của mình đã cùng Công an H.Yên Châu đưa con riêng đi giám định pháp y để làm rõ việc cháu bé bị xâm hại. Qua làm việc, thân chủ khai anh H. đã xâm hại tình dục bé gái từ năm 2020.

Chị H. đã đặt camera giấu kín ghi lại hành vi đồi bại của chồng vào ngày 18/3. Trong trạng thái tâm lý bị dồn nén lâu ngày, chị N. đã cắt dương vật của chồng. Nếu cơ quan chức năng xác định được việc anh H. đã dâm ô hoặc thực hiện hành vi xâm hại tình dục đối với con riêng của chị H. thì người này cũng sẽ bị xử lý hình sự thêm về tội danh khác. Đồng thời, chị N. sẽ được giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự do phạm tội khi tinh thần bị kích động mạnh.

Vụ vợ cắt lìa 'của quý' của chồng: Hé lộ bằng chứng quan trọng việc con gái riêng bị chồng xâm hại từ năm 2020 - Ảnh 2
Ảnh minh hoạ: Internet

Theo thông tin của Tiền Phong, trước đó, khoảng 0h ngày 20/3, tại bản Huổi Sét, xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La xảy ra vụ việc vợ dùng dao cắt "của quý" của chồng.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La thông tin, khoảng 5h30 sáng cùng ngày, bệnh viện tiếp nhận và cấp cứu cho một người đàn ông gần 30 tuổi (trú xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu) trong tình trạng sốc huyết áp 90/60 vì bị cắt cụt dương vật cùng 2 tinh hoàn và đang chảy máu, đã được băng ép.

Ngay sau đó, bệnh nhân đã được mổ cấp cứu, chẩn đoán vết thương phức tạp đứt lìa hoàn toàn và không còn dương vật, tinh hoàn. Hiện, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.

Vụ vợ cắt "của quý" của chồng: Hé lộ chiếc camera giấu kín ghi lại toàn bộ cảnh xâm hại 

Vụ vợ cắt "của quý" của chồng: Hé lộ chiếc camera giấu kín ghi lại toàn bộ cảnh xâm hại 

Công an hiện đã thu giữ chiếc camera giấu kín được người vợ tự đặt nhằm có bằng chứng về việc chồng xâm hại con gái của mình.

Xem thêm
Từ khóa:   bị vợ cắt của quý chồng bị vợ cắt của quý cắt của quý

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 15 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 30 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 1 giờ 30 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Video 2 giờ 30 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số