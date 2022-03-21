Vụ cắt 'của quý' của chồng: Xử phạt thế nào nếu người vợ gây án trong trạng thái bị kích động mạnh?

Xã hội 21/03/2022 20:29

Nếu người vợ trong vụ án cắt "của quý" của chồng được xác định là gây án trong trạng thái bị kích động mạnh thì sẽ được giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự.

Báo Lao Động đưa tin, vào khoảng 0 giờ ngày 19/3 vừa qua tại tại bản Huổi Sét, xã Chiềng Hặc, Sơn La, chị H.T.N (SN 1986) đã dùng dao cắt đứt "của quý" của chồng mình là anh N.V.H (SN 1993). Sau đó chị N đã đến cơ quan Công an huyện Yên Châu để đầu thú.

Trả lời phỏng vấn của PV báo Lao Động, Bí thư Đảng ủy xã Chiềng Hặc, ông Lò Đức Tiên cho biết, chị N có một con gái riêng học lớp 9, cô bé từng bị H nhiều lần giở trò đồi bại nên đã nói với mẹ, nhưng vì không có chứng cứ nên H không thừa nhận. Sau khi kiểm tra camera an ninh trong nhà, chị N đã phát hiện các hành vi thiếu đứng đắn nên vào khuya ngày 19/3 chị N đã dùng dao cắt cụt "của quý" của H. Theo chẩn đoán của bệnh viện nơi H được điều trị, H đã bị cắt đứt lìa cả dương vật cùng hai tinh hoàn, hiện đang được chữa trị.

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H được xác định bị cắt đứt lìa cả dương vật cùng hai tinh hoàn - Ảnh: Báo Lao Động

Theo Báo điện tử Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh, Thạc sĩ, Luật sư (ThS-LS) Bùi Quốc Tuấn, Đoàn LS TP.HCM cho biết rằng tùy vào mức độ thương tật của H mà chị N có thể sẽ phải phạt tù đến 12 năm.

Cụ thể, chị N nếu được xác định là cố ý gây thương tích thì theo Điều 134 BLHS nếu gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác 11% đến 30% hoặc dưới 11% thì sẽ bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. Còn nếu tỷ lệ thương tổn là từ 31% đến 60% thì sẽ chịu phạt tù 4-7 năm và bị phạt tù 7-12 năm nếu tỷ lệ tổn thương của nạn nhân là từ 31% đến 60%.

Tuy nhiên, nếu xác định được chị N đã gây ra thương tích cho H trong khi tinh thần bị kích động mạnh vì nạn nhân đã gây ra hành vi trái pháp luật nghiêm trọng đối với chị H đó hoặc thân nhân của chị H thì sẽ bị phạt tiền 10-50 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm nếu tỷ lệ thương tích là 31% đến 60%, theo Điều 135 BLHS.

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Nếu chị N được xác định đã ra tay trong khi tinh thần bị kích động mạnh thì có thể sẽ được giảm mức án phạt - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, LS Trần Thị Ngọc Nữ (Chi hội trưởng Chi hội luật sư, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM) nói với Báo điện tử Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh, chị N nếu có căn cứ chứng minh được việc H có hành vi không chuẩn mực với con gái mình thì có thể sử dụng điều này để giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự vì lúc này chị N đã gây án trong tình trạng tâm lý bị kích động mạnh. Không những vậy, H còn có thể bị cấu thành tội phạm nếu cơ quan điều tra làm rõ các hành vi dâm ô hoặc xâm hại tình dục người dưới 16 tuổi mà H đã làm đối với con gái của chị N.

Vợ dùng dao cắt phăng 'của quý' của chồng ở Sơn La, nguyên nhân ban đầu khiến nhiều người SỐC NẶNG

Vợ dùng dao cắt phăng 'của quý' của chồng ở Sơn La, nguyên nhân ban đầu khiến nhiều người SỐC NẶNG

Mới đây, một lãnh đạo UBND xã Chiềng Hặc (huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La) cho biết, Công an huyện Yên Châu đang điều tra làm rõ vụ việc vợ cắt "của quý" của chồng vào rạng sáng ngày 20/3.

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