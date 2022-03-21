Hiểm họa khó lường từ những bức ảnh "sống ảo" khoe vé máy bay trên mạng

Xã hội 21/03/2022 16:05

Theo các chuyên gia về an ninh, đây là thói quen không tốt bởi chỉ với một chiếc vé máy bay, kẻ xấu có thể có được mọi thông tin cá nhân của bạn chỉ qua một thao tác đơn giản.

Những bức ảnh check-in sân bay bao gồm chiếc vé máy bay và hộ chiếu như thế này có lẽ đã trở nên quá quen thuộc đối với nhiều người trẻ nhưng hiểm họa đang rình rập đằng sau hình ảnh này thì ít người biết đến.

Hiểm họa khó lường từ những bức ảnh 'sống ảo' khoe vé máy bay trên mạng - Ảnh 1

Với bất kể hãng hàng không nào thì tấm vé trước khi lên máy bay sẽ chứa những thông tin cơ bản nhất định về hành khách như: Họ tên đầy đủ, số chuyến bay và chỗ ngồi đều được hiển thị rõ ràng dù là vé điện tử hay bản in.

Phần quan trọng nhất trên vé máy bay chính là mã vạch. Tất cả những thông tin quan trọng của hành khách kể trên đều được tích hợp trong những dòng mã vạch này. Một số hãng hàng không còn tích hợp cả số hiệu chuyến bay vào vé để giúp khâu check in lên máy bay được nhanh chóng hơn, tiện lợi hơn và tiết kiệm thời gian hơn.

Theo Bill Fitzgerald - nhà nghiên cứu về quyền riêng tư và bảo mật cá nhân cho biết, khi một ai đó biết mã vạch trên vé máy bay, họ sẽ có được mọi thông tin của chủ nhân chiếc vé cũng như nơi mà người này đang đến.

"Du khách cũng nên biết rằng không loại trừ khả năng mã vạch còn chứa cả thông tin chi tiết về giấy phép lái xe hay hộ chiếu, vì đa phần các hành khách phải cung cấp những thông tin này cho hãng hàng không hoặc tại sân bay. Do đó, du khách cần hết sức lưu ý tới các loại giấy tờ cá nhân trong mọi chuyến đi.

Nếu mã vạch có chứa thông tin cá nhân của bạn thì tốt nhất bạn không nên ném chúng vào thùng rác khi không còn sử dụng. Ngoài ra, tuyệt đối không nên đăng tải hình ảnh lên các mạng xã hội", Fitzgerald cảnh báo.

Tiểm ẩn nguy cơ khi chụp hình vé máy bay đăng lên mạng xã hội 2

Cũng theo Fitzgerald, khi có được mã vạch những kẻ xấu có thể đánh cắp danh tính hoặc tiếp tục các cuộc tấn công có chủ đích khác. Vì vậy, nếu không muốn thông tin cá nhân của mình bị đánh cắp, thì cách tốt nhất là không chia sẻ mã vạch dưới bất kỳ hình thức nào.

Hiểm họa khó lường từ những bức ảnh 'sống ảo' khoe vé máy bay trên mạng - Ảnh 3
Nếu bị kẻ xấu lợi dụng, những thông tin tưởng chừng nhỏ nhoi này có thể ảnh hưởng khủng khiếp tới quyền lợi của hành khách như những trường hợp bị "gian lận danh tính". Ảnh: internet

Dẫn tin từ VietNamNet, liên quan đến vấn đề này, theo các chuyên gia, cách tốt nhất để xử lý vé máy bay khi không còn sử dụng nữa là xé nhỏ nó ra thành nhiều mảnh. Hay việc làm thủ tục trực tuyến cũng là một giải pháp đơn giản hơn để dễ dàng bảo vệ các thông tin cá nhân.

Với thẻ máy bay điện tử, du khách cũng nên chụp hình mã QR trước ở nhà và lưu lại. Để khi làm thủ tục tại sân bay không cần truy cập wifi hoặc ứng dụng của các bên thứ ba, vì đây cũng được cho là những lỗ hổng bảo mật.

Kỳ án bộ xương trong chiếc chăn hoa: Buổi lễ động thổ phát lộ bí mật chôn vùi 14 năm trước

Kỳ án bộ xương trong chiếc chăn hoa: Buổi lễ động thổ phát lộ bí mật chôn vùi 14 năm trước

Một đêm chớm hè, chị Hiền đi khỏi nhà để gặp người yêu. Cũng từ đó, cô gái chỉ mới tuổi đôi mươi đã biến mất kỳ lạ. Mãi 14 năm sau, sự thật mới được phơi bày.

Xem thêm
Từ khóa:   vé máy bay check in đánh cắp thông tin cá nhân

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 1 giờ 24 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Video 2 giờ 24 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Video 3 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số