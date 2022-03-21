Hiểm họa khó lường từ những bức ảnh "sống ảo" khoe vé máy bay trên mạng

Theo các chuyên gia về an ninh, đây là thói quen không tốt bởi chỉ với một chiếc vé máy bay, kẻ xấu có thể có được mọi thông tin cá nhân của bạn chỉ qua một thao tác đơn giản.

Những bức ảnh check-in sân bay bao gồm chiếc vé máy bay và hộ chiếu như thế này có lẽ đã trở nên quá quen thuộc đối với nhiều người trẻ nhưng hiểm họa đang rình rập đằng sau hình ảnh này thì ít người biết đến. Với bất kể hãng hàng không nào thì tấm vé trước khi lên máy bay sẽ chứa những thông tin cơ bản nhất định về hành khách như: Họ tên đầy đủ, số chuyến bay và chỗ ngồi đều được hiển thị rõ ràng dù là vé điện tử hay bản in.

Phần quan trọng nhất trên vé máy bay chính là mã vạch. Tất cả những thông tin quan trọng của hành khách kể trên đều được tích hợp trong những dòng mã vạch này. Một số hãng hàng không còn tích hợp cả số hiệu chuyến bay vào vé để giúp khâu check in lên máy bay được nhanh chóng hơn, tiện lợi hơn và tiết kiệm thời gian hơn. Theo Bill Fitzgerald - nhà nghiên cứu về quyền riêng tư và bảo mật cá nhân cho biết, khi một ai đó biết mã vạch trên vé máy bay, họ sẽ có được mọi thông tin của chủ nhân chiếc vé cũng như nơi mà người này đang đến.

"Du khách cũng nên biết rằng không loại trừ khả năng mã vạch còn chứa cả thông tin chi tiết về giấy phép lái xe hay hộ chiếu, vì đa phần các hành khách phải cung cấp những thông tin này cho hãng hàng không hoặc tại sân bay. Do đó, du khách cần hết sức lưu ý tới các loại giấy tờ cá nhân trong mọi chuyến đi. Nếu mã vạch có chứa thông tin cá nhân của bạn thì tốt nhất bạn không nên ném chúng vào thùng rác khi không còn sử dụng. Ngoài ra, tuyệt đối không nên đăng tải hình ảnh lên các mạng xã hội", Fitzgerald cảnh báo. Cũng theo Fitzgerald, khi có được mã vạch những kẻ xấu có thể đánh cắp danh tính hoặc tiếp tục các cuộc tấn công có chủ đích khác. Vì vậy, nếu không muốn thông tin cá nhân của mình bị đánh cắp, thì cách tốt nhất là không chia sẻ mã vạch dưới bất kỳ hình thức nào. Nếu bị kẻ xấu lợi dụng, những thông tin tưởng chừng nhỏ nhoi này có thể ảnh hưởng khủng khiếp tới quyền lợi của hành khách như những trường hợp bị "gian lận danh tính". Ảnh: internet Dẫn tin từ VietNamNet, liên quan đến vấn đề này, theo các chuyên gia, cách tốt nhất để xử lý vé máy bay khi không còn sử dụng nữa là xé nhỏ nó ra thành nhiều mảnh. Hay việc làm thủ tục trực tuyến cũng là một giải pháp đơn giản hơn để dễ dàng bảo vệ các thông tin cá nhân. Với thẻ máy bay điện tử, du khách cũng nên chụp hình mã QR trước ở nhà và lưu lại. Để khi làm thủ tục tại sân bay không cần truy cập wifi hoặc ứng dụng của các bên thứ ba, vì đây cũng được cho là những lỗ hổng bảo mật.

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