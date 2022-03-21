Vụ mẹ đơn thân tử vong sau nâng mũi: Bệnh viện Ung bướu Hà Nội nói gì về bác sĩ gây mê?

Xã hội 21/03/2022 14:43

Lãnh đạo Bệnh viện Ung bướu Hà Nội cho biết bác sĩ Lê Ngọc Anh có chứng chỉ hành nghề và đã làm việc tại bệnh viện trong 5 năm qua.

Theo VTV News đưa tin, ngày 18/3, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết đang điều tra, làm rõ vụ cô gái tử vong sau 2 tháng hôn mê sau phẫu thuật thẩm mỹ. Được biết, nạn nhân là chị P.T.D.H (SN 2000; quê Long An, tạm trú tại Hà Nội).

Trước đó, chị H. thực hiện phẫu thuật nâng mũi tại một cơ sở nằm trong ngõ 147A Tân Mai, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai. Đến ngày 14/1, người nhà chị H. nhận được thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai về tình trạng sức khỏe của chị H. đang rất nguy kịch, có tiên lượng xấu. Dù đã nỗ lực điều trị tích cực nhưng nạn nhân không có tiến triển nên gia đình chị H. đã đưa chị về Bệnh viện Long An tiếp tục điều trị. Đến khoảng 23h tối 16/3, chị H. đã tử vong.

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Chij H. tử vong sau khi nâng mũi - Ảnh: VTV News

Liên quan đến vụ việc này, người trực tiếp thực hiện quá trình và khiến nạn nhân hôn mê sâu khi nhập viện là anh Nguyễn Sỹ Giang và bác sĩ Lê Ngọc Anh - khoa phẫu thuật Gây mê hồi sức của Bệnh viện Ung bướu Hà Nội.

Theo Pháp Luật và bạn đọc đưa tin, Lãnh đạo Bệnh viện Ung bướu Hà Nội xác nhận, bác sĩ này có liên quan đến vụ việc phẫu thuật nâng mũi khiến bệnh nhân H. tử vong. Ngoài ra, vị lãnh đạo bệnh viện còn cho biết thêm bác sĩ Ngọc Anh đã làm việc tại Bệnh viện Ung bướu Hà Nội 5 năm qua.

Vị lãnh đạo chia sẻ: "Sau khi nhận được thông tin bác sĩ Lê Ngọc Anh có liên quan đến trường hợp ca tử vong do nâng mũi tại phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, bệnh viện đã yêu cầu bác sĩ này viết bản tường trình và quyết định tạm đình chỉ công tác từ ngày 18/3/2022. Quá trình công tác bác sĩ Ngọc Anh luôn hoàn thành tốt công việc được giao, nhiệt tình trong công việc, đặc biệt trong công tác phòng chống dịch Covid-19 của bệnh viện và thành phố. Trong quá trình công tác, bác sĩ Ngọc Anh chưa để xảy ra sai sót chuyên môn".

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Địa điểm chị H. đến nâng mũi ở Hà Nội - Ảnh: Tuổi Trẻ Online

Theo cơ quan điều tra, bác sĩ Ngọc Anh là người gây mê (thuốc Midazolam 5mg/ml do bác sĩ Ngọc Anh mang đến), bác sĩ Ngọc Anh tiến hành gây mê cho chị H., sau đó Giang tiêm thuốc tê tại vị trí mổ (về sau Giang khai không biết cụ thể tên thuốc tê, chỉ biết thuốc có sẵn tại cơ sở thẩm mỹ của Phong). Sau đó Giang tiến hành mổ đầu mũi của chị H.. Chừng 20 phút, bác sĩ Ngọc Anh nói chị H. có dấu hiệu sức khỏe không tốt nên bảo Giang dừng phẫu thuật. 

Bác sĩ Ngọc Anh tiến hành sơ cứu và cho chị H. thở oxy, hô hấp nhưng lúc này cô gái trẻ đã rơi vào tình trạng hôn mê. Giang bảo Lễ khâu định hình lại mũi, rồi liên hệ với Phong báo sự việc. Biết tin, Phong gọi Thế Anh đi ô tô đến chở nạn nhân đến bệnh viện Bạch Mai cấp cứu. 

Quá trình làm việc, Lê Ngọc Anh xuất trình bằng bác sĩ đa khoa do Đại học Y Hà Nội cấp; Chứng chỉ định hướng chuyên khoa, chuyên ngành gây mê hồi sức cũng do Đại học Y Hà Nội cấp; Chứng chỉ hành nghề do Sở Y tế Hà Nội cấp, với phạm vi hoạt động chuyên môn: Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa gây mê hồi sức. 

Hiện tại, xác minh tại Bệnh viện Bạch Mai, cơ quan điều tra nắm được bệnh nhân H. được chẩn đoán hôn mê chưa rõ nguyên nhân sau phẫu thuật nâng mũi. Tại thời điểm bệnh nhân vào viện có vết khâu vách ngăn mũi.

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