Bệnh viện Nhi Thanh Hoá vừa cấp cứu bệnh nhi 3 tuổi bị ngộ độc do uống nhầm thuốc diệt chuột.

Theo chia sẻ thông tin từ Vietnamnet, Bệnh viện Nhi Thanh Hoá cho biết một bệnh nhi tên D.S.P (3 tuổi), trú xã Quảng Nhân, huyện Quảng Xương được đưa đến trong tình trạng nguy kịch, người tím tái, co giật và nhịp tim rất nhanh do uống nhầm thuốc diệt chuột.

Theo chẩn đoán ban đầu của bác sĩ Đinh Hoàng Anh, Khoa bệnh nhiệt đới, bệnh nhi có các triệu chứng như suy hô hấp cấp, nhiễm độc thuốc diệt chuột, mắc Covid-19, tiên lượng rất nặng. Ngay sau đó, bệnh nhi được hỗ trợ thở máy, cắt cơn co giật, đặt nội khí quản và theo dõi toàn trạng.

Sau 5 ngày hồi sức điều trị tích cực, sức khỏe bệnh nhi ổn định, không sốt, không co giật, ăn tốt và có thể xuất viện trong tuần tới.

Sức khỏe của cháu P. đã ổn và sẽ xuất viện trong tuần tới - Ảnh: Vietnamnet

Trước đó, theo báo Người Lao Động, vào ngày 12/3, người nhà của bệnh nhi cho biết trong lúc không có người lớn trông, bé P. đã vào bếp chơi và lấy thuốc diệt chuột uống. Khi người hàng xóm sang chơi mới phát hiện do thấy bé cầm ống thuốc diệt chuột trên tay. Bé nhanh chóng được đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Xương. Song, sau khi xuất hiện co giật, bé P. được chuyển tuyến lên Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.

Ống thuốc diệt chuột mà bé P. lấy uống - Ảnh: Người lao động

Ngoài ra, bác sĩ cũng khuyến cáo các bậc phụ huynh cần lưu ý các thuốc chữa bệnh nên để cách xa tầm tay của trẻ, không cho trẻ nhìn thấy. Nếu phát hiện trẻ uống nhầm thuốc diệt chuột hoặc các hóa chất độc hại, thì cần đưa trẻ tới ngay cơ sở y tế gần nhất càng sớm càng tốt để được các bác sĩ cấp cứu, giải độc. Khi đi nhớ mang theo vỏ thuốc hoặc chai hóa chất mà trẻ uống nhầm để các bác sĩ có hướng xử lý kịp thời và chính xác.

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