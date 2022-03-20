Thanh Hóa: Bé trai 3 tuổi nhiễm Covid-19, uống nhầm thuốc diệt chuột dẫn đến nguy kịch

Xã hội 20/03/2022 10:32

Bệnh viện Nhi Thanh Hoá vừa cấp cứu bệnh nhi 3 tuổi bị ngộ độc do uống nhầm thuốc diệt chuột.

Theo chia sẻ thông tin từ Vietnamnet, Bệnh viện Nhi Thanh Hoá cho biết một bệnh nhi tên D.S.P (3 tuổi), trú xã Quảng Nhân, huyện Quảng Xương được đưa đến trong tình trạng nguy kịch, người tím tái, co giật và nhịp tim rất nhanh do uống nhầm thuốc diệt chuột.

Theo chẩn đoán ban đầu của bác sĩ Đinh Hoàng Anh, Khoa bệnh nhiệt đới, bệnh nhi có các triệu chứng như suy hô hấp cấp, nhiễm độc thuốc diệt chuột, mắc Covid-19, tiên lượng rất nặng. Ngay sau đó, bệnh nhi được hỗ trợ thở máy, cắt cơn co giật, đặt nội khí quản và theo dõi toàn trạng. 

Sau 5 ngày hồi sức điều trị tích cực, sức khỏe bệnh nhi ổn định, không sốt, không co giật, ăn tốt và có thể xuất viện trong tuần tới.

uong nham thuoc diet chuot
Sức khỏe của cháu P. đã ổn và sẽ xuất viện trong tuần tới - Ảnh: Vietnamnet

Trước đó, theo báo Người Lao Động, vào ngày 12/3, người nhà của bệnh nhi cho biết trong lúc không có người lớn trông, bé P. đã vào bếp chơi và lấy thuốc diệt chuột uống. Khi người hàng xóm sang chơi mới phát hiện do thấy bé cầm ống thuốc diệt chuột trên tay. Bé nhanh chóng được đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Xương. Song, sau khi xuất hiện co giật, bé P. được chuyển tuyến lên Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.

 

 

uong nham thuoc diet chuot 1
Ống thuốc diệt chuột mà bé P. lấy uống - Ảnh: Người lao động

Ngoài ra, bác sĩ cũng khuyến cáo các bậc phụ huynh cần lưu ý các thuốc chữa bệnh nên để cách xa tầm tay của trẻ, không cho trẻ nhìn thấy. Nếu phát hiện trẻ uống nhầm thuốc diệt chuột hoặc các hóa chất độc hại, thì cần đưa trẻ tới ngay cơ sở y tế gần nhất càng sớm càng tốt để được các bác sĩ cấp cứu, giải độc. Khi đi nhớ mang theo vỏ thuốc hoặc chai hóa chất mà trẻ uống nhầm để các bác sĩ có hướng xử lý kịp thời và chính xác.

Vụ người phụ nữ tử vong sau khi nâng ngực ở TP.HCM: Bệnh viện 1A báo cáo gì?

Vụ người phụ nữ tử vong sau khi nâng ngực ở TP.HCM: Bệnh viện 1A báo cáo gì?

Phía Bệnh viện 1A cho rằng, nữ bệnh nhân tử vong sau khi nâng ngực có dấu hiệu ngưng tuần hoàn hô hấp trong quá trình phẫu thuật, đã được xử lý hồi sức tích cực theo đúng quy trình.

Xem thêm
Từ khóa:   bé trai 3 tuổi uống nhầm thuốc diệt chuột Thanh Hóa

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 1 giờ 10 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 2 giờ 10 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 3 giờ 10 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước
Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Video 4 giờ 10 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số