Thất kinh bố ruột ở Hải Phòng cầm búa đập liên tiếp vào đầu con trai đang ngủ

Công an quận Hồng Bàng (TP Hải Phòng) phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra vụ bố ruột dùng búa đánh nhiều nhát vào đầu con, dẫn đến nguy kịch.

Theo chia sẻ thông tin từ Vietnamnet, vào ngày 19/3, ông Nguyễn Đức Giang, Chủ tịch UBND phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra việc bố dùng búa đập vào đầu con trai khiến nạn nhân bị thương nặng.

Cụ thể, vào khoảng 5h sáng nay, ông Vũ Quốc Sĩ (50 tuổi, trú phường Thượng Lý) dùng búa đánh liên tiếp vào đầu con trai là V.H.P (22 tuổi) khi người này đang ngủ. Sau khi đánh con dẫn đến nguy kịch, ông Sĩ tới trụ sở Công an phường Thượng Lý đầu thú.

Người dân bàng hoàng trước vụ việc cha bất ngờ dùng búa đập vào đầu con trai - Ảnh: Người Lao Động

Ngay khi có mặt tại hiện trường, công an phường Thượng Lý đã cùng lực lượng y tế đưa anh V.H.P. đi bệnh viện cấp cứu. Các bác sĩ chẩn đoán nạn nhân xuất huyết não, tiên lượng nặng do vỡ xương trán, hàm phải và thái dương.

Theo báo Người Lao Động đưa tin, nguyên nhân ban đầu dẫn đến sự việc kinh hoàng này là ông Vũ Quốc Sĩ khai có mâu thuẫn từ trước nên lên kế hoạch sát hại con.

Nguyên nhân dẫn đến vụ việc bố ruột sát hại con trai vì mâu thuẫn gia đình - Ảnh: Internet

Hiện tại, Công an quận Hồng Bàng phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân quận, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, rà soát camera khu vực xung quanh và lấy lời khai nhân chứng để điều tra, làm rõ vụ việc cha dùng búa đập vào đầu con trai.

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