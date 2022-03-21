Quảng Ninh: 7 người nghi bị tạt axit dẫn đến bỏng nặng, trong đó có 1 cháu nhỏ 3 tuổi

Xã hội 21/03/2022 09:32

Vào tối ngày 20/3, Công an TP. Hạ Long cho biết cơ quan này đang điều tra vụ tạt axit khiến 7 người bị thương, trong đó có 1 cháu nhỏ 3 tuổi.

Theo chia sẻ thông tin từ báo Thanh niên, Công an TP. Hạ Long cho biết, đơn vị này đang điều tra vụ tạt axit khiến 7 người bị thương, trong đó có 1 cháu nhỏ 3 tuổi xảy ra tại địa phương.

Cụ thể, gần 20h ngày 19/3, tại khu 2, phường Hà Tu, ông Trương Đức Quang (SN 1965, người địa phương) và bà N.T.T (SN 1964) cùng người nhà bà T. xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Ông Quang vào nhà lấy 2 ca chất lỏng nghi axit tạt vào những người có mặt tại đây và người đi đường.

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Hiện trường vụ việc - Ảnh: Thanh niên

Sau khi chất lỏng này bắn vào 7 người làm bị thương, ông T.Đ.Q (SN 1960, trú phường Hà Tu) và bé Đ.A.M (SN 2019, cháu ông Q., ở phường Hà Phong, TP Hạ Long) là người đi đường bị bỏng nặng vùng đầu, mặt, cổ, ngực… phải đưa đi cấp cứu tại Hà Nội. 

Ngoài ra, còn có ông L.H.H (41 tuổi, trú tại tổ 5B, khu 1, P.Hà Lầm, TP.Hạ Long), là người đi cùng ông Quang, bị bỏng ở vùng mặt đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, 4 người còn lại đều bị nhẹ và không phải nhập viện.

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7 người ở Quảng Ninh nghi bị tạt a xít sau cuộc cãi vã - Ảnh: Internet

Ngoài ra, VTV News đưa tin, ông Trương Đức Quang hiện đang hôn mê cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Ban đầu, cơ quan chức năng xác định, ông Quang không có thương tích gì nhưng bị suy tim chưa rõ nguyên nhân.

Hiện tại, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

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Từ khóa:   tạt axit mâu thuẫn sự việc đau lòng

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