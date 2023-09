Cụ thể, vào khoảng 6 giờ ngày 19.3, Công an xã Nhị Khê nhận được tin báo, tại nhà nghỉ L.A, khu Quán Gánh, huyện Thường Tín, Hà Nội đang có 1 nam thanh niên dùng dao, tuýp sắt cố thủ trên sân thượng tầng 8. Người này liên tục gào thét, vung dao, tuyên bố ai lại gần thì anh ta sẽ đâm. Đặc biệt, nam thanh niên vắt vẻo ở lan can sân thượng, luôn có ý định nhảy xuống đất.

Nam thanh niên cầm dao cố thủ, định tự tử từ tầng thượng nhà nghỉ ở Hà Nội - Ảnh: Lao động

Danh tính nam thanh niên được xác định là H.V.D. (sinh năm 1993, quê Tuyên Quang). Anh D. mới xin vào làm nhân viên phục vụ nhà nghỉ này được vài ngày.

Theo báo Công an Nhân dân online đưa tin, Đại tá Nguyễn Tiến Tần - Trưởng Công an huyện Thường Tín nhận định, điều nguy hiểm đến tính mạng nam thanh niên trên sân thượng tầng 8 là rất cao nếu anh ta làm điều dại dột. Song song đo, lực lượng Phòng PCCC và CNCH, Công an huyện Thường Tín đã yêu cầu những người không liên quan ra khỏi khu vực nhà nghỉ để tránh tác động đến tâm lý của nam thanh niên, đồng thời trải đệm hơi dưới đất và tìm cách đu thang dây để bí mật lên điểm cao sân thượng...