Nam thanh niên ở Hà Nội đòi tự tử, cố thủ 6 tiếng trên tầng 8 nhà nghỉ, nguyên nhân do đâu?

Xã hội 20/03/2022 10:59

Vào ngày 19/3, Công an xã Nhị Khê (Hà Nội) nhận được tin báo một nam nhân viên nhà nghỉ với tâm lý bất ổn, cầm dao, tuýp sắt cố thủ 6 tiếng trên sân thượng tầng 8.

Theo chia sẻ thông tin từ báo Lao Động, vào ngày 19/3, lực lượng chức năng huyện Thường Tín vừa thuyết phục thành công một nam thanh niên có ý định tử tự.

Cụ thể, vào khoảng 6 giờ ngày 19.3, Công an xã Nhị Khê nhận được tin báo, tại nhà nghỉ L.A, khu Quán Gánh, huyện Thường Tín, Hà Nội đang có 1 nam thanh niên dùng dao, tuýp sắt cố thủ trên sân thượng tầng 8. Người này liên tục gào thét, vung dao, tuyên bố ai lại gần thì anh ta sẽ đâm. Đặc biệt, nam thanh niên vắt vẻo ở lan can sân thượng, luôn có ý định nhảy xuống đất.

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Nam thanh niên cầm dao cố thủ, định tự tử từ tầng thượng nhà nghỉ ở Hà Nội - Ảnh: Lao động

Danh tính nam thanh niên được xác định là H.V.D. (sinh năm 1993, quê Tuyên Quang). Anh D. mới xin vào làm nhân viên phục vụ nhà nghỉ này được vài ngày.

Theo báo Công an Nhân dân online đưa tin, Đại tá Nguyễn Tiến Tần - Trưởng Công an huyện Thường Tín nhận định, điều nguy hiểm đến tính mạng nam thanh niên trên sân thượng tầng 8 là rất cao nếu anh ta làm điều dại dột. Song song đo, lực lượng Phòng PCCC và CNCH, Công an huyện Thường Tín đã yêu cầu những người không liên quan ra khỏi khu vực nhà nghỉ để tránh tác động đến tâm lý của nam thanh niên, đồng thời trải đệm hơi dưới đất và tìm cách đu thang dây để bí mật lên điểm cao sân thượng...

Khi các lực lượng đã sẵn sàng, Đại tá Nguyễn Tiến Tần cùng Thiếu tá Nguyễn Anh Đức - Trưởng Công an xã Nhị Khê, leo bộ lên sân thượng tầng 8 tìm cách tiếp cận nam thanh niên vừa thuyết phục vừa chọn thời cơ tước hung khí, ngăn chặn hành vi nguy hiểm của nam nhân viên.

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Sau nhiều tiếng cố thủ, thanh niên này đã được lực lượng chức năng giải cứu - Ảnh: Công an Nhân dân online

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đại tá Nguyễn Tiến Tần đã thuyết phục được D. đưa con dao bấm dài khoảng 20 cm và tuýt sắt cho tổ công tác và đồng ý ra khỏi khu vực nguy hiểm cùng lực lượng chứng năng. Sau gần 6 giờ đồng hồ, khoảng 11h30, D. đã buông dao, tuýp sắt, đồng ý đi cùng Đại tá Tần và Thiếu tá Nguyễn Anh Đức xuống tầng 7 và đưa về cơ quan chức năng làm rõ.

Nguyên nhân ban đầu khiến D. có hành vi dại dột được xác định, do vừa bị đối tác người Trung Quốc lừa mất tiền trong lúc làm ăn nên dẫn đến bị ức chế thần kinh. Công an huyện Thường Tín đã động viên D. và gia đình phối hợp cam kết không để thanh niên này tái xuất hành động dại dột.

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