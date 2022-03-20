Vợ dùng dao cắt phăng 'của quý' của chồng ở Sơn La, nguyên nhân ban đầu khiến nhiều người SỐC NẶNG

Mới đây, một lãnh đạo UBND xã Chiềng Hặc (huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La) cho biết, Công an huyện Yên Châu đang điều tra làm rõ vụ việc vợ cắt "của quý" của chồng vào rạng sáng ngày 20/3.

Theo Tuổi Trẻ Online, một lãnh đạo UBND xã Chiềng Hặc (huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La) cho biết, Công an huyện Yên Châu đang điều tra làm rõ vụ việc người đàn ông bị vợ cắt "của quý" vào rạng sáng cùng ngày.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0h30 ngày 20/3, do mâu thuẫn, chị Hà Thị N. (36 tuổi, ở xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu) cắt "của quý" cùng 2 tinh hoàn của người chồng là anh Nguyễn Văn H. (29 tuổi) rồi mang đi vứt.

"Qua nắm bắt, trước đây chị N. và anh H. từng xảy ra một số mâu thuẫn nhưng sau đó đều được giải quyết ổn thỏa. Rạng sáng nay, hai vợ chồng tiếp tục xảy ra mâu thuẫn nên dẫn tới sự việc trên. Sau khi gây án, người vợ đến Công an huyện Yên Châu để đầu thú. Hiện công an đang điều tra nguyên nhân" - lãnh đạo xã Chiềng Hặc thông tin thêm.

Về phần nạn nhân, theo báo Giao Thông, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La, khoảng 5h30 sáng ngày 20/3, đơn vị tiếp nhận và cấp cứu cho 1 người đàn ông gần 40 tuổi (trú xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu) nhập viện trong tình trạng sốc huyết áp 90/60 vì bị cắt cụt dương vật cùng 2 tinh hoàn và đang chảy máu đã được băng ép.

Ngay sau đó, bệnh nhân đã được mổ cấp cứu, chẩn đoán vết thương phức tạp đứt lìa hoàn toàn và không còn dương vật, tinh hoàn. Hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.

Trao đổi với Dân Việt về vụ việc vợ cắt "của quý" của chồng xảy ra trên địa bàn, ông Lò Đức Tiến, Bí thư Đảng uỷ xã Chiềng Hặc thông tin: "Theo thông tin tôi nắm được từ lực lượng công an, chị Hà Thị N. đã có chủ mưu từ trước đó".

Theo đó, anh Nguyễn Văn H. đã nhiều lần có hành vi không tốt đối với con riêng của vợ là chị Hà Thị N. Con gái chị N đã nhiều lần kể với mẹ về hành vi của bố dượng. Tuy nhiên, do không có chứng cứ nên anh H. không thừa nhận hành vi của mình. Sau đó, chị N đã nhiều lần nói chuyện với anh H. nhưng ông không nghe. Vì vậy, chị N đã mua camera đặt tại đầu giường của con gái.

Khoảng trưa 18/3, sau khi kiểm tra camera, chị N. phát hiện chồng mình có hành vi không tốt đối với con gái. Tối 19/3, chị N dùng con dao mua trước đó cắt cụt "của quý" của anh H.. Ngay sau khi thực hiện hành vi của mình, chị N đã đến trụ sở công an trình báo.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

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