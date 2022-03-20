Nhóm “cát tặc” định nhấn chìm ghe để phi tang tang vật đồng thời nhảy sông Đồng Nai bơi vào bờ trốn. Tuy nhiên tổ công tác đã kịp thời ngăn chặn, khống chế bắt 5 đối tượng.

Theo báo Sài Gòn giải phóng, ngày 203, Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy, Công an TP.HCM cho biết, đã bàn giao 5 đối tượng có hành vi bơm, hút cát trái phép trên sông Đồng Nai cho Công an phường Long Bình, TP Thủ Đức xử lý theo quy định pháp luật.

Lực lượng chức năng lập biên bản với các đối tượng - Ảnh: Sài Gòn giải phóng

Trước đó, khoảng 2 giờ 50 ngày 19/3, tổ công tác của đơn vị tuần tra ở khu vực sông Đồng Nai, phường Long Bình thì phát hiện nhóm đối tượng đang sử dụng 3 ghe gỗ có vòi bơm công suất lớn để hút cát trái phép.

Khi tổ công tác áp sát thì nhóm này tìm cách đánh chìm ghe để phi tang tang vật cùng phương tiện nhưng bị lực lượng khống chế. Một người trong nhóm “cát tặc” nhảy sông tẩu thoát cũng bị khống chế. Đơn vị đã bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an phường Long Bình, TP Thủ Đức tiếp tục xử lý.

Tang vật và các đối tượng hút cát trái phép trên sông được bàn giao cho Công an phường Long Bình, TP Thủ Đức xử lý - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Theo báo Công an nhân dân, 5 đối tượng của nhóm "cát tặc" trong vụ việc bao hồm: Đàm Minh T., Lê Huỳnh Minh Đ., Nguyễn Minh T., Lê Hùng T. và Nguyễn Minh Đ.. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn thu giữ các tang vật như 2 ghe gỗ, 1 ghe nhỏ đặt máy bơm công suất lớn, 15m3 cát.

Hiện, sự việc đang được điều tra, làm rõ.

Vụ cô gái 22 tuổi tử vong khi nâng mũi: Người dân tại địa phương hé lộ nhiều chi tiết bất ngờ về thẩm mỹ viện 'tai tiếng' Liên quan đến vụ cô gái 22 tuổi tử vong khi nâng mũi tại một thẩm mỹ viện tại Hà Nội, mới đây, người dân trong khu vực đã tiết lộ chi tiết bất ngờ về sở sở làm đẹp này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tphcm-bat-giu-nhom-cat-tac-danh-chim-ghe-nhay-song-tau-thoat-456948.html