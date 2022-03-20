Theo người dân sinh sống ở ngõ này, thẩm mỹ viện chuyển về vào khoảng tháng 5 năm ngoái.

Liên quan đến vụ cô gái 22 tuổi tử vong khi nâng mũi , mới đây, theo Dân Trí, thẩm mỹ viện nơi xảy ra vụ việc tọa lạc tại ngõ 147A Tương Mai (Hà Nội). Tuy cơ sở vật chất bên ngoài khá sang trọng nhưng nếu không liên lạc với những người làm trong thẩm mỹ viện thì khó ai có thể nhận ra đây là cơ sở làm đẹp , bởi thẩm mỹ viện không treo biển hiệu bên ngoài.

Chủ một tiệm tạp hóa nhỏ trong ngõ 147A Tương Mai cho biết, thẩm mỹ viện tồn tại ở đây mà không ai để ý. "Tôi có nghe nói ở đấy có spa, nhưng ít khi đi xuống đó. Vì tôi thường tới những nơi uy tín, có bác sĩ chuyên khoa hẳn hoi" - chủ quán nói.

"Trước đây họ làm gì không ai hay. Lúc xảy ra vụ cô gái hôn mê chúng tôi cũng không hề biết, chỉ khi sự việc lên báo thì mọi người mới biết địa chỉ ngay gần nhà" - một người dân trong ngõ nói và cho biết thêm cơ sở này không có tai tiếng gì, nhưng cũng không biết ai là khách, ai là nhân viên thường xuyên ra vào.

Một người dân ở rất gần căn nhà nơi xảy ra vụ việc thương tâm thậm chí còn không biết đó là thẩm mỹ viện, lý do vì thẩm mỹ viện không treo biển.

"Trung tâm này kín, mọi người quanh đây trước đó còn không biết ở đó hoạt động gì. Tôi đi qua thấy thi thoảng có người ra vào chứ không biết họ tới làm gì" - người này tiết lộ.

Nhiều người khác khi được hỏi cũng thừa nhận, thẩm mỹ viện hoạt động bí ẩn. Đến khi sự việc được đưa lên báo thì mọi người mới biết đó là thẩm mỹ viện.

Nếu không liên lạc trước thì khách khó lòng có thể phân biệt được đâu là thẩm mỹ viện - Ảnh: Dân Trí

Như đã đưa tin trước đó, theo Tổ Quốc, sau khi tiếp nhận tin báo về tội phạm, Cơ quan CSĐT - CAQ Hoàng Mai đã phối hợp với Viện KSND quận Hoàng Mai, Đội Kỹ thuật hình sự - CAQ Hoàng Mai, Công an phường Tương Mai khẩn trương tiến hành các hoạt động điều tra ban đầu.

Ngày 19/3, Công an xác định những người có mặt tại hiện trường xảy ra sự việc hôm 14/1 gồm: Nguyễn Sỹ Giang, 1995, quê quán Yên Thành, Nghệ An), Lê Ngọc Anh (SN 1990, trú tại quận Long Biên, Hà Nội; là bác sỹ gây mê), Nguyễn Thanh Bình, SN 1991, trú ở huyện Đan Phượng, Hà Nội), Nguyễn Thiện Lễ (SN 1999, quê quán Lục Nam, Bắc Giang). 2 người khác cũng liên quan trong vụ việc là Trần Thế Anh (SN 1991, trú ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Hoàng Minh Phong (SN 1994, trú ở quận Ba Đình, Hà Nội).

Căn cứ tài liệu điều tra xác định: Qua quan hệ xã hội, Giang quen biết H.M P., rồi theo P. học nghề phẫu thuật thẩm mỹ. Khoảng tháng 2/2021 P. rủ Giang về làm tại cửa hàng thẩm mỹ viện của P. tại 18C, Tổ 20, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai.

Bản thân Giang biết P. không có giấy phép hành nghề phẫu thuật thẩm mỹ nhưng vẫn đồng ý làm cùng P.. Cơ sở này trông khá sang trọng, nhưng không treo biển hiệu liên quan phẫu thuật thẩm mỹ.

Cô gái 22 tuổi tử vong khi nâng mũi - Ảnh: Internet

Giang lên mạng xã hội đăng bài làm phẫu thuật thẩm mỹ để tìm khách, nếu có khách làm phẫu thuật thẩm mỹ thì Giang sẽ báo lại P. để thu xếp phòng phẫu thuật tại cửa hàng của P.. Tiếp đó, Giang trực tiếp tiến hành làm phẫu thuật thẩm mỹ cho khách.

Thế nhưng trước đó, trả lời trên báo chí, H.M.P lại một mực khẳng định, cơ sở của mình có giấy phép hành nghề và bản thân mình cũng có giấy phép hành nghề.

Bản thân P. cũng xác nhận thêm, cơ sở trên là của mình có đủ giấy tờ chứng minh cơ sở thẩm mỹ của mình hợp pháp, có đăng ký với chính quyền địa phương và đã giải quyết xong mọi việc với cơ quan chức năng.

Hiện, sự việc đáng được tiếp tục điều tra, làm rõ.