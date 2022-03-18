Theo VietNamNet, gia đình chị H. có hoàn cảnh khó khăn. Chị lấy chồng nước ngoài nhưng không hạnh phúc. Chị H. về nước và gửi con cho mẹ đẻ chăm sóc, từ Long An ra Hà Nội làm việc.

Liên quan đến vụ cô gái 22 tuổi tử vong sau phẫu thuật nâng mũi , danh tính nạn nhân được xác định là P.T.D.H. (quê Long An, tạm trú tại Hà Nội) đã qua đời sau 2 tháng hôn mê.

Anh Hoàng Minh Ph. (chủ cơ sở thẩm mỹ) khẳng định, nạn nhân H. không phải là khách của cơ sở thẩm mỹ này mà đơn vị này "cho mượn địa điểm" để anh Nguyễn Sỹ G. thực hiện thủ thuật nâng mũi.

Quá trình làm việc tại Hà Nội, chị H. có quen anh Nguyễn Sỹ G. làm tại thẩm mỹ viện. Sau đó, chị được anh G. giới thiệu cho một nơi thẩm mỹ viện chất lượng có thể làm mũi. Sau 3 lần đóng số tiền 37 triệu đồng cho anh G. ngày 14/1, chị H. đến cơ sở này để nâng mũi và xảy ra sự việc đau lòng.

"Hiện vụ việc đang được cơ quan công an đang làm rõ. Hôm đó, tôi không làm phẫu thuật nâng mũi cho khách mà là anh G. làm. Tuy nhiên trước mất mát gia đình, tôi và những người liên quan vẫn từ Hà Nội vào và đang có mặt tại Long An để chia buồn cùng gia đình nạn nhân" - anh Ph. cho hay.

Anh P. cho biết, anh có kinh nghiệm 8 năm trong ngành thẩm mỹ và anh có đủ giấy phép hành nghề và đã đăng ký với chính quyền địa phương.

Anh P. cũng tiết lộ, chi phí chữa trị cho chị H. thời gian qua hơn 290 triệu đồng. Số tiền này sẽ được phía người thực hiện thẩm mỹ hỗ trợ bồi thường cho gia đình nạn nhân. "Hiện tâm lý gia đình đã ổn định, ngày mai sẽ tổ chức tang lễ cho nạn nhân" - anh P. nói.

Cơ sở thẩm mỹ nơi nạn nhân tiến hành nâng mũi - Ảnh: Internet

Theo Doanh Nghiệp và Tiếp thị, trưa ngày 18/3, tang lễ của H. đã được diễn ra tại nhà riêng đường Võ Ngọc Quận (phường 6, TP. Tân An, tỉnh Long An).

Ngồi lặng một góc trong đám tang của đứa con gái nhỏ, chú Phạm Thành Đ. cho biết sau khi xảy ra vụ việc, phía gia đình cũng gom góp, chạy vạy khắp nơi để lo cứu chữa cho H. Số tiền mà gia đình, họ hàng chữa trị cho H. (cả chi phí đi lại, điều trị tại Hà Nội, Long An) suốt hơn 2 tháng đã lên đến 500 triệu đồng. Phía những người gây ra vụ việc cũng đã đến xin lỗi, hỗ trợ, thăm hỏi gia đình. Giờ gia đình chỉ mong lo đám tang chu toàn nhất cho H., sau đó mới tính được những chuyện khác.

Người thân đau lòng trong đám tang của chị H. - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Như đã đưa tin trước đó, theo Tuổi Trẻ, ngày 18/3, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, đang điều tra vụ cô gái qua đời sau khi đi nâng mũi tại một cơ sở thẩm mỹ. Người thân của nạn nhân cho biết, ngày 14/1, H. được bạn giới thiệu và đến nâng mũi tại một cơ sở thẩm mỹ ở khu biệt thự trong ngõ 147A Tân Mai (quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Một ngày sau, gia đình H. nhận được thông tin của Bệnh viện Bạch Mai yêu cầu đến bệnh viện để trao đổi gấp vì sức khỏe của H. rất nguy kịch. Nhận được tin dữ, người nhà H. đã tức tốc vượt hơn 1.500km ra Hà Nội. Lúc này, các bác sĩ thông báo H. đang hôn mê, tình trạng nguy kịch, chỉ còn 20% cơ hội sống sót.

Sau quá trình điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai không có tiến triển, ngày 25/2, gia đình đã đưa H. về Bệnh viện Đa khoa Long An để tiếp tục điều trị. Đến tối 16/3, H. qua đời. Người thân H. cho biết, chủ cơ sở thẩm mỹ hứa sẽ bồi thường thiệt hại cho gia đình: "Gia đình tôi đã làm việc với cơ quan công an để làm rõ vụ việc. Quá trình điều trị, phẫu thuật cho H., gia đình tôi đã tốn hàng trăm triệu nhưng không cứu được em".

Hiện, sự việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.