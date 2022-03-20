Hé lộ nguyên nhân ban đầu vụ người phụ nữ 59 tuổi bị chém tử vong trong đêm

Xã hội 20/03/2022 12:40

Cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang ra quyết định tạm giữ Hoàng Văn Tăng (40 tuổi) về hành vi giết người. Đây là đối tượng có liên quan đến vụ người phụ nữ bị chém tử vong tại địa phương.

Theo VietNamNet, ngày 20/3, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra quyết định tạm giữ Hoàng Văn Tăng (40 tuổi, trú huyện Yên Thế) về hành vi Giết người

giet nguoi 1
Đối tượng Hoàng Văn Tăng - Ảnh: VietNamNet

Được biết, khoảng 15h ngày 19/3, tại khu đất trống thuộc thôn Trại Mới, xã Đồng Hưu, huyện Yên Thế, do mâu thuẫn trong việc tranh chấp về quyền sử dụng đất, Tăng đã dùng dao quắm chém nhiều nhát vào vùng đầu, vùng mặt bà Lê Thị L. (59 tuổi, trú xã Đồng Hưu). Hậu quả khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Tăng đến Công an xã Đồng Hưu, huyện Yên Thế đầu thú và giao nộp hung khí gây án. 

giet nguoi 2
Lực lượng chức năng đang tiến hành, phong tỏa khám nghiệm hiện trường - Ảnh: VOV

Theo VOV, trước đó, tối ngày 19/3, UBND xã Đồng Hưu (Yên Thế, Bắc Giang) xác nhân trên địa bàn xảy ra vụ án mạng, khiến một người tử vong tại chỗ. Cụ thể, chiều cùng ngày, Công an xã Đồng Hưu nhận được tin báo có một người tử vong trên địa bàn thôn Trại Mới, nạn nhân là chị L.. Theo thông tin ban đầu, hung thủ được xác định là Hoàng Văn Tăng ở cùng thôn Trại Mới.

Hiện, các lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường và tiếp tục điều tra theo quy định.

Vụ cô gái 22 tuổi tử vong sau nâng mũi: Gia đình gom góp, chạy vạy khắp nơi tìm cách cứu chữa, số tiền đã hơn 500 triệu đồng

Vụ cô gái 22 tuổi tử vong sau nâng mũi: Gia đình gom góp, chạy vạy khắp nơi tìm cách cứu chữa, số tiền đã hơn 500 triệu đồng

Sau thủ thuật nâng mũi, chị H. rơi vào hôn mê 2 tháng và tử vong. Gia đình đã cố tìm cách chạy chữa nhưng nạn nhân không thể qua khỏi.

Xem thêm
Từ khóa:   Bắc Giang hành vi giết người tranh chấp đất đai

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 1 giờ 7 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 2 giờ 7 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 3 giờ 7 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước
Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Video 4 giờ 7 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số