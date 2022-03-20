Cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang ra quyết định tạm giữ Hoàng Văn Tăng (40 tuổi) về hành vi giết người. Đây là đối tượng có liên quan đến vụ người phụ nữ bị chém tử vong tại địa phương.

Theo VietNamNet, ngày 20/3, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra quyết định tạm giữ Hoàng Văn Tăng (40 tuổi, trú huyện Yên Thế) về hành vi Giết người.

Đối tượng Hoàng Văn Tăng - Ảnh: VietNamNet

Được biết, khoảng 15h ngày 19/3, tại khu đất trống thuộc thôn Trại Mới, xã Đồng Hưu, huyện Yên Thế, do mâu thuẫn trong việc tranh chấp về quyền sử dụng đất, Tăng đã dùng dao quắm chém nhiều nhát vào vùng đầu, vùng mặt bà Lê Thị L. (59 tuổi, trú xã Đồng Hưu). Hậu quả khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Tăng đến Công an xã Đồng Hưu, huyện Yên Thế đầu thú và giao nộp hung khí gây án.

Lực lượng chức năng đang tiến hành, phong tỏa khám nghiệm hiện trường - Ảnh: VOV

Theo VOV, trước đó, tối ngày 19/3, UBND xã Đồng Hưu (Yên Thế, Bắc Giang) xác nhân trên địa bàn xảy ra vụ án mạng, khiến một người tử vong tại chỗ. Cụ thể, chiều cùng ngày, Công an xã Đồng Hưu nhận được tin báo có một người tử vong trên địa bàn thôn Trại Mới, nạn nhân là chị L.. Theo thông tin ban đầu, hung thủ được xác định là Hoàng Văn Tăng ở cùng thôn Trại Mới.

Hiện, các lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường và tiếp tục điều tra theo quy định.

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