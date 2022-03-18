Chồng bế con trai lên cầu định ném xuống biển còn gọi video cho vợ cũ, nguyên nhân do đâu?

Người cha mang con trai lên cầu rồi gọi video cho vợ cũ. Người này trong trạng thái bị kích động và liên tục dọa ném con xuống biển với người vợ trong điện thoại.

Theo Tiền Phong, ngày 18/3, đại diện Đội CSGT số 2, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị này vừa cứu sống một cháu bé bị bố ruột bế lên cầu Bãi Cháy với ý định ném con xuống biển.

Cụ thể, vụ việc xảy ra vào khoảng 21h đêm 17/3. Nhận được tin báo qua số điện thoại của người dân về việc một người đàn ông điều khiển xe ô tô chở con trai đi từ Quảng Yên ra Hạ Long với ý định lên cầu Bãi Cháy để ném đứa trẻ xuống biển.

Ngay lập tức Đội CSGT số 2 đã huy động lực lượng và liên lạc với các chốt đang hoạt động trên địa bàn về sự việc để có biện pháp ngăn chặn. Đến khoảng 22h, đội tuần tra đã phát hiện anh T.Q.L (SN 1986, trú tại TP Cẩm Phả) điều khiển xe ô tô trên dừng đỗ giữa cầu Bãi Cháy.

Sau khi vận động và bị khống chế, hai bố con được đưa về trụ sở an toàn - Ảnh: Tiền Phong

Lúc phát hiện sự việc, anh L. đã bế đứa trẻ ra sát lan can cầu để gọi điện video cho vợ. Qua quan sát, đội tuần tra nhận thấy L. đang trong trạng thái bị kích động và liên tục dọa ném con xuống biển với người vợ trong điện thoại.

Các chiến sỹ CSGT đã khéo léo trò chuyện, vận động anh L. nên bình tĩnh để xử lý sự việc. Trong lúc đối tượng không để ý, các chiến sỹ CSGT đã lập tức khống chế để tách đứa trẻ ra khỏi bố và đưa cả 2 bố con về trụ sở an toàn.

Theo báo Giao Thông, tại trụ sở, anh L thú nhận vì mâu thuẫn với vợ cũ là chị V.T.B.T (SN 1997, trú phường Minh Thành, TX Quảng Yên) nên đã nghĩ quẩn dẫn đến việc đưa con lên cầu dọa giết.

Sau vụ việc, Đội CSGT số 2 đã thông báo cho chị T và gia đình đến đón cháu nhỏ để chăm sóc. Cũng theo lực lượng CSGT, khi tiến hành xét nghiệm chất ma túy trong người anh L thì cho kết quả âm tính.

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