Liên quan đến vụ việc vợ cắt "của quý" của chồng đem đi vứt, dẫn tin từ Người Lao Động, ngày 21/3, Công an tỉnh Sơn La đang làm việc với người liên quan để điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Theo một lãnh đạo Công an huyện Yên Châu, thông tin người chồng bị cắt "của quý" là do người này nhiều lần có ý định xâm hại con riêng của vợ mới chỉ là lời khai từ phía người vợ. Công an hiện đang chờ nạn nhân sức khỏe ổn định, sau đó mới có thể tiến hành lấy lời khai củng cố thêm.