Vụ vợ cắt 'của quý' của chồng: Hé lộ chiếc camera giấu kín ghi lại toàn bộ cảnh xâm hại 

Xã hội 22/03/2022 09:43

Công an hiện đã thu giữ chiếc camera giấu kín được người vợ tự đặt nhằm có bằng chứng về việc chồng xâm hại con gái của mình.

Liên quan đến vụ việc vợ cắt "của quý" của chồng đem đi vứt, dẫn tin từ Người Lao Động, ngày 21/3, Công an tỉnh Sơn La đang làm việc với người liên quan để điều tra, làm rõ nguyên nhân. 

Theo một lãnh đạo Công an huyện Yên Châu, thông tin người chồng bị cắt "của quý" là do người này nhiều lần có ý định xâm hại con riêng của vợ mới chỉ là lời khai từ phía người vợ. Công an hiện đang chờ nạn nhân sức khỏe ổn định, sau đó mới có thể tiến hành lấy lời khai củng cố thêm. 

Vụ vợ cắt 'của quý' của chồng: Hé lộ chiếc camera giấu kín ghi lại toàn bộ cảnh xâm hại  - Ảnh 1
Người chồng bị vợ cắt "của quý" đang chờ sức khỏe ổn định để lấy lời khai. (Ảnh: Dân Trí)

Nhận hỗ trợ pháp lý cho người vợ là luật sư Nguyễn Anh Thơm (Trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Anh, đoàn luật sư TP Hà Nội). Thông tin về vụ việc, luật sư Thơm cho biết người vợ khai rằng đối tượng đã thực hiện hành vi xâm hại con gái 15 tuổi của chị bắt đầu từ 2 năm trước.

Vì nghi ngờ nên người vợ đã đặt camera giấu kín để theo dõi và ghi lại được hành vi đối tượng xâm hại tình dục cháu tại nhà vào ngày 18/3/2022. Mặc dù ở nhà vẫn còn 02 cháu nhỏ (01 cháu 4 tuổi và 01 cháu 05 tuổi) nhưng đối tượng vẫn xâm hại tình dục cháu.

Đây được xem là bằng chứng việc người chồng đã xâm hại con riêng của vợ. Hiện, công an đã thu giữ camera này để phục vụ điều tra. Người vợ đã cùng cơ quan điều tra cũng đã đưa bé gái đi giám định pháp y để phục vụ công tác điều tra.

 

Vụ vợ cắt 'của quý' của chồng: Hé lộ chiếc camera giấu kín ghi lại toàn bộ cảnh xâm hại  - Ảnh 2
Trang cá nhân được cho là của người vợ thường đăng tải những tâm sự về các con.( Ảnh chụp màn hình)

Liên quan đến sức khỏe của người chồng trong vụ việc, dẫn tin từ Tuổi Trẻ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La cho biết các bác sĩ đã khâu tạo hình lại niệu đạo, hiện sức khỏe bệnh nhân đã ổn định. Trước đó, ngày 20/3 bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân N.V.H. trong tình trạng vết thương rất phức tạp cắt đứt dương vật sát gốc hoàn toàn không còn dương vật và niệu đạo, 2 tinh hoàn bị cắt đứt. 

Trước đó, khoảng 0 giờ 30 phút ngày 20/3, do mâu thuẫn gia đình, một người phụ nữ (trú xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu) đã bất ngờ cắt toàn bộ "của quý" của người chồng 29 tuổi rồi mang đi vứt. Sau đó, người vợ đã đến Công an huyện Yên Châu để đầu thú.

Vụ việc hiện vẫn đang được điều tra, làm rõ. 

Vụ cắt 'của quý' của chồng: Xử phạt thế nào nếu người vợ gây án trong trạng thái bị kích động mạnh?

Vụ cắt 'của quý' của chồng: Xử phạt thế nào nếu người vợ gây án trong trạng thái bị kích động mạnh?

Nếu người vợ trong vụ án cắt "của quý" của chồng được xác định là gây án trong trạng thái bị kích động mạnh thì sẽ được giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự.

Xem thêm
Từ khóa:   cắt của quý của chồng cắt của quý vợ cắt của quý chồng

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 14 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 29 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 1 giờ 29 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Video 2 giờ 29 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số