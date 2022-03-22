Công an hiện đã thu giữ chiếc camera giấu kín được người vợ tự đặt nhằm có bằng chứng về việc chồng xâm hại con gái của mình.

Liên quan đến vụ việc vợ cắt "của quý" của chồng đem đi vứt, dẫn tin từ Người Lao Động, ngày 21/3, Công an tỉnh Sơn La đang làm việc với người liên quan để điều tra, làm rõ nguyên nhân. Theo một lãnh đạo Công an huyện Yên Châu, thông tin người chồng bị cắt "của quý" là do người này nhiều lần có ý định xâm hại con riêng của vợ mới chỉ là lời khai từ phía người vợ. Công an hiện đang chờ nạn nhân sức khỏe ổn định, sau đó mới có thể tiến hành lấy lời khai củng cố thêm.

Người chồng bị vợ cắt "của quý" đang chờ sức khỏe ổn định để lấy lời khai. (Ảnh: Dân Trí) Nhận hỗ trợ pháp lý cho người vợ là luật sư Nguyễn Anh Thơm (Trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Anh, đoàn luật sư TP Hà Nội). Thông tin về vụ việc, luật sư Thơm cho biết người vợ khai rằng đối tượng đã thực hiện hành vi xâm hại con gái 15 tuổi của chị bắt đầu từ 2 năm trước. Vì nghi ngờ nên người vợ đã đặt camera giấu kín để theo dõi và ghi lại được hành vi đối tượng xâm hại tình dục cháu tại nhà vào ngày 18/3/2022. Mặc dù ở nhà vẫn còn 02 cháu nhỏ (01 cháu 4 tuổi và 01 cháu 05 tuổi) nhưng đối tượng vẫn xâm hại tình dục cháu.

Đây được xem là bằng chứng việc người chồng đã xâm hại con riêng của vợ. Hiện, công an đã thu giữ camera này để phục vụ điều tra. Người vợ đã cùng cơ quan điều tra cũng đã đưa bé gái đi giám định pháp y để phục vụ công tác điều tra. Trang cá nhân được cho là của người vợ thường đăng tải những tâm sự về các con.( Ảnh chụp màn hình) Liên quan đến sức khỏe của người chồng trong vụ việc, dẫn tin từ Tuổi Trẻ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La cho biết các bác sĩ đã khâu tạo hình lại niệu đạo, hiện sức khỏe bệnh nhân đã ổn định. Trước đó, ngày 20/3 bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân N.V.H. trong tình trạng vết thương rất phức tạp cắt đứt dương vật sát gốc hoàn toàn không còn dương vật và niệu đạo, 2 tinh hoàn bị cắt đứt. Trước đó, khoảng 0 giờ 30 phút ngày 20/3, do mâu thuẫn gia đình, một người phụ nữ (trú xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu) đã bất ngờ cắt toàn bộ "của quý" của người chồng 29 tuổi rồi mang đi vứt. Sau đó, người vợ đã đến Công an huyện Yên Châu để đầu thú. Vụ việc hiện vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Vụ cắt 'của quý' của chồng: Xử phạt thế nào nếu người vợ gây án trong trạng thái bị kích động mạnh? Nếu người vợ trong vụ án cắt "của quý" của chồng được xác định là gây án trong trạng thái bị kích động mạnh thì sẽ được giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự.

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