Khi phát hiện chị H. có tình cảm với người đàn ông khác nên hai bên nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến vụ chém người kinh hoàng.

Liên quan đến vụ việc 2 bố con vác dao chém người dã man ở Bắc Giang, mới đây, theo thông tin của báo Giao thông, chiều 21/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hoàn (SN 1959, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang) và Nguyễn Vũ Hiệp (SN 1986, con trai đối tượng Hoàn) về tội "Giết người".

Kết quả điều tra cho thấy, nguyên nhân ban đầu của vụ án do mâu thuẫn tình ái và vay mượn tiền. Cụ thể, Nguyễn Văn Hoàn khai nhận, năm 2017, ông có cho chị Nguyễn Thị H. (SN 1986, quê ở huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội) thuê trọ tại khu nhà tập thể trên đường Xương Giang, phường Trần Phú, thành phố Bắc Giang.

Đến năm 2020, Hoàn và chị H. có nảy sinh tình cảm với nhau. Sau 2 năm gắn bó, Hoàn cho chị H. vay tiền và từ tháng 8/2020 đến nay, Hoàn không lấy tiền trọ của chị H.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, bị can Hoàn phát hiện chị H. cũng có tình cảm với anh Lương Văn Q. (SN 1986, trú tại thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên) nên Hoàn có đòi lại số tiền cho H. vay và không cho chị tiếp tục thuê trọ. Từ đó, 2 bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến vụ chém người gây rúng động dư luận.

Được biết, sau thời gian điều trị tại bệnh viên, anh Q. đang điều trị tại nhà, còn con trai của ông Hoàn vẫn đang điều trị trong bệnh viện. Công an tỉnh Bắc Giang đang củng cố hồ sơ và xử lý người khác có liên quan.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án - Ảnh: Cắt từ clip

Theo thông tin của VOV, trước đó, tối 6/3, ông Hoàn đến nhà trọ và gặp chị H. thì hai bên cự cãi, anh Q. thấy vậy, có ý thách thức. Hai bên lời qua tiếng lại, anh Hiệp bức xúc, lao vào đuổi chém. Anh Q. và chị H. chạy vào nhà rồi anh Q. lấy dao, đuổi chém Hiệp. Thấy vậy, ông Hoàn ra xe lấy dao vào chém anh Q.. Thấy anh Q. bỏ chạy ra sân, hai bị can tiếp tục đuổi theo. Quá trình xô xát, Hiệp bị thương nặng. Khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 3 con dao, 1 chiếc gậy bóng chày.

Tiết lộ bất ngờ về 2 bố con vác dao chém người kinh hoàng ở Bắc Giang Hai bố con Hoàn và Hiệp chưa có tiền án, tiền sự, nhân thân tốt. Ông Hoàn là chủ ngôi nhà nơi xảy ra vụ án, ông và chị Hậu hùn vốn làm ăn rồi nảy sinh mâu thuẫn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-2-bo-con-chem-nguoi-da-man-o-bac-giang-nguyen-nhan-xuat-phat-tu-viec-chia-tay-doi-qua-457309.html