Vụ 2 bố con vác dao chém người ở Bắc Giang: Người thân nghi phạm kể ngọn ngành diễn biến sự việc

Xã hội 08/03/2022 14:03

Theo chị L., khi anh Hiệp tới nơi can ngăn thì bị Quyền chém vào phần thái dương, đánh gãy tay, vỡ xương quai hàm. Sau đó, Hiệp mới cướp lại con dao để chống cự lại.

Theo báo Người Lao động đưa tin, ngày 7/3, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang đang tạm giữ Nguyễn Văn Hoàn (SN 1959) và Nguyễn Văn Hiệp (con trai ông Hoàn, SN 1986, cùng trú tại phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) về hành vi "Giết người".

Theo điều tra, khoảng 21 giờ 20 phút ngày 6/3, 2 bố con Nguyễn Văn Hoàn đến nơi ở của chị Ng.Th.H. (SN 1986, trú tại phường Trần Phú, TP. Bắc Giang). Tại đây, 2 bố con Hoàn xảy ra xô xát với chị H. và anh L.V.Q. (là bạn chị H.). 2 bố con Hoàn đã dùng dao đâm, chém liên tiếp nhiều nhát vào người anh Q. khiến nạn nhân bị thương nặng. Trong quá trình xảy ra xô xát, anh Q. dùng dao chống trả khiến Hiệp bị thương.

 

Vụ 2 bố con vác dao chém người ở Bắc Giang: Người thân nghi phạm kể ngọn ngành diễn biến sự việc - Ảnh 1
Hiện trường vụ việc được camera an ninh ghi lại - Ảnh: Cắt từ clip

Theo thông tin của Doanh nghiệp và Tiếp thị, trưa 8/3, chị L. (cháu gái ruột của Nguyễn Văn Hoàn) cho biết, sau sự việc xảy ra vào đêm 6/3, ông Hoàn và anh Hiệp cũng bị thương và được đi cấp cứu, điều trị tại bệnh viện. Qua thăm khám, anh Hiệp bị thương ở tay, đầu, hàm còn ông Hoàn bị thương ở phần tay.

Kể về nguyên nhân dẫn đến sự việc, chị L. cho biết, ông Nguyễn Văn Hoàn có 1 khu nhà tập thể cho thuê, căn phòng này nơi chị Nguyễn Thị Hậu (36 tuổi, trú tại số 4, đường Xương Giang, phường Trần Phú, TP. Bắc Giang) đang ở cũng là nơi ông Hoàn mới xây dựng lại vào năm ngoái và cho thuê.

"Sau đó, Hậu tiền bạc không rõ ràng, không sòng phẳng, nợ mấy tháng tiền nhà không trả thì bác mình đã đòi tiền nhiều lần, yêu cầu Hậu trả tiền và chuyển đi, nhưng Hậu không chịu chuyển. Hậu còn đong đưa gạ gẫm để bác mình không đòi nữa, muốn ăn không khoản tiền lớn đó nhưng bác mình không nghe thì Hậu và Quyền (bạn Hậu) có doạ dẫm bác mình nhiều lần...", chị L. kể.

Vụ 2 bố con vác dao chém người ở Bắc Giang: Người thân nghi phạm kể ngọn ngành diễn biến sự việc - Ảnh 2
2 bố con Nguyễn Văn Hoàn và Nguyễn Văn Hiệp - Ảnh: Người Lao động

Đến tối 6/3, ông Hoàn cùng 1 người khác đi đến nơi ở của chị Hậu ở để tiếp tục đòi tiền. Lúc này, anh Hiệp (con trai ông Hoàn) thấy bố dắt xe đi thì lo lắng dắt xe đuổi theo. Chị L. nói: "Lúc đến nơi, bác mình có lời qua, tiếng lại với bên Hậu và Quyền. Sau đó anh Hiệp đến thì thấy thằng Quyền chạy vào trong nhà cầm con dao dài ra định chém bố. Anh Hiệp chạy vào can ngăn thì Quyền chém anh mình vào phần thái dương, đánh anh mình gãy tay, vỡ xương quai hàm.

Vì bản năng sinh tồn, anh mình vùng lên để cướp lại con dao của nó và xô xát. Bác mình thấy nó cầm con dao dài ra thì mở cốp xe lấy con dao chặt gà vẫn hay cầm đi để cặt cây vùng lên...".

Chị L. cho biết thêm, đoạn video lan truyền trên mạng xã hội facebook đã bị cắt bớt một phần nên nhiều người chưa nắm được hết đầu đuôi sự việc. Hiện, nguyên nhân vụ án đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Nguyên nhân bạn đầu của vụ 2 bố con vác dao chém người dã man ở Bắc Giang

Nguyên nhân bạn đầu của vụ 2 bố con vác dao chém người dã man ở Bắc Giang

Theo thông tin ban đầu, vụ việc này có thể do mẫu thuẫn về mặt tình cảm, ghen tuông.

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