Hai bố con Hoàn và Hiệp chưa có tiền án, tiền sự, nhân thân tốt. Ông Hoàn là chủ ngôi nhà nơi xảy ra vụ án, ông và chị Hậu hùn vốn làm ăn rồi nảy sinh mâu thuẫn.

Liên quan đến vụ hai bố con vác dao chém người kinh hoàng ở Bắc Giang, theo Dân Việt đưa tin, ngày 10/3, phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Hoàn (SN 1959, trú phường Hoàng Văn Thụ, TP. Bắc Giang) và Nguyễn Văn Hiệp (SN 1986, con trai Hoàn) để làm rõ hành vi Giết người.

Một cán bộ điều tra phòng PC02 cho hay, quá trình lấy lời khai tại cơ quan công an, lời khai của phía bị hại là chị Hậu (SN 1986, trú phường Trần Phú, TP. Bắc Giang) và phía nghi phạm Hoàn, Hiệp có mâu thuẫn với nhau.

“Tại cơ quan điều tra, lời khai của cả hai bên có mâu thuẫn, bên bị hại khai một kiểu, bên nghi phạm khai một kiểu nên chúng tôi vẫn đang làm rõ nguyên nhân gây án. Về phía bị hại là anh Quyền (SN 1986 - bạn chị Hậu), hiện nạn nhân vẫn đang điều trị tại bệnh viện, cơ quan điều tra chưa thể tiếp cận để làm việc” - vị cán bộ này nói.

Cũng theo vị cán bộ này, hai bố con Hoàn và Hiệp chưa có tiền án, tiền sự, nhân thân tốt. Trước khi gây án, ông Hoàn là cán bộ nhà nước đã về hưu, còn Hiệp từng giam gia nghĩa vụ công an. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ, Hiệp quay trở về nhà sinh sống và làm việc cùng gia đình.

Sự việc được camera an ninh ghi lại - Ảnh: Internet

Trước đó, theo Vietnamnet đưa tin, khoảng 21h20 ngày 6/3, ông Nguyễn Văn Hoàn cùng con trai là Nguyễn Văn Hiệp đến nơi ở của chị Hậu (SN 1986, trú tại số 4, đường Xương Giang). Tại đây, Hoàn và Hiệp xảy ra xô xát với chị Hậu và anh Quyền.

Sau đó anh Quyền bị 2 bố con dùng dao đâm, chém liên tiếp nhiều nhát làm bị thương nặng. Sau khi được cấp cứu, hiện nạn nhân đã qua cơn nguy kịch, tình hình sức khoẻ tiến triển tốt.

Vụ 2 bố con vác dao chém người ở Bắc Giang: Xuất hiện góc quay cho thấy nạn nhân là người ra tay trước Một đoạn camera khác ghi lại vụ việc 2 bố con vác dao chém người kinh hoàng ở Bắc Giang cho thấy, cả 2 bên đã xảy ra xô xát, to tiếng trước tại phòng khách rồi mới kéo nhau ra sân.

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