Tiết lộ bất ngờ về 2 bố con vác dao chém người kinh hoàng ở Bắc Giang

Xã hội 11/03/2022 09:04

Hai bố con Hoàn và Hiệp chưa có tiền án, tiền sự, nhân thân tốt. Ông Hoàn là chủ ngôi nhà nơi xảy ra vụ án, ông và chị Hậu hùn vốn làm ăn rồi nảy sinh mâu thuẫn.

Liên quan đến vụ hai bố con vác dao chém người kinh hoàng ở Bắc Giang, theo Dân Việt đưa tin, ngày 10/3, phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Hoàn (SN 1959, trú phường Hoàng Văn Thụ, TP. Bắc Giang) và Nguyễn Văn Hiệp (SN 1986, con trai Hoàn) để làm rõ hành vi Giết người.

Một cán bộ điều tra phòng PC02 cho hay, quá trình lấy lời khai tại cơ quan công an, lời khai của phía bị hại là chị Hậu (SN 1986, trú phường Trần Phú, TP. Bắc Giang) và phía nghi phạm Hoàn, Hiệp có mâu thuẫn với nhau.

“Tại cơ quan điều tra, lời khai của cả hai bên có mâu thuẫn, bên bị hại khai một kiểu, bên nghi phạm khai một kiểu nên chúng tôi vẫn đang làm rõ nguyên nhân gây án. Về phía bị hại là anh Quyền (SN 1986 - bạn chị Hậu), hiện nạn nhân vẫn đang điều trị tại bệnh viện, cơ quan điều tra chưa thể tiếp cận để làm việc” - vị cán bộ này nói.

Cũng theo vị cán bộ này, hai bố con Hoàn và Hiệp chưa có tiền án, tiền sự, nhân thân tốt. Trước khi gây án, ông Hoàn là cán bộ nhà nước đã về hưu, còn Hiệp từng giam gia nghĩa vụ công an. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ, Hiệp quay trở về nhà sinh sống và làm việc cùng gia đình.

Tiết lộ bất ngờ về 2 bố con vác dao chém người kinh hoàng ở Bắc Giang - Ảnh 1
Sự việc được camera an ninh ghi lại - Ảnh: Internet

Trước đó, theo Vietnamnet đưa tin, khoảng 21h20 ngày 6/3, ông Nguyễn Văn Hoàn cùng con trai là Nguyễn Văn Hiệp đến nơi ở của chị Hậu (SN 1986, trú tại số 4, đường Xương Giang). Tại đây, Hoàn và Hiệp xảy ra xô xát với chị Hậu và anh Quyền.

Sau đó anh Quyền bị 2 bố con dùng dao đâm, chém liên tiếp nhiều nhát làm bị thương nặng. Sau khi được cấp cứu, hiện nạn nhân đã qua cơn nguy kịch, tình hình sức khoẻ tiến triển tốt.

Vụ 2 bố con vác dao chém người ở Bắc Giang: Xuất hiện góc quay cho thấy nạn nhân là người ra tay trước

Vụ 2 bố con vác dao chém người ở Bắc Giang: Xuất hiện góc quay cho thấy nạn nhân là người ra tay trước

Một đoạn camera khác ghi lại vụ việc 2 bố con vác dao chém người kinh hoàng ở Bắc Giang cho thấy, cả 2 bên đã xảy ra xô xát, to tiếng trước tại phòng khách rồi mới kéo nhau ra sân.

Xem thêm
Từ khóa:   2 bố con chém ngươi ở Bắc Giang 2 bố con vác dao chém người có nhân thân tốt 2 bố con vác dao chém người

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 19 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 29 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 4 giờ 49 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 34 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 5 giờ 49 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 34 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 6 giờ 49 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số