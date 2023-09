Chia sẻ với Doanh nghiệp và Tiếp thị, chị N. cho hay hiện bản thân đang rất hối hận về việc làm có phần "bồng bột" của mình khi cắt "của quý" của chồng. Kể từ khi trình báo sự việc với cơ quan công an đến nay, chưa đêm nào chị ngủ ngon giấc.

Kể lại sự việc đã xảy ra, chị N. cho biết, gần đây gia đình liên tục bị mất tiền còn con gái có những biểu hiện bất ổn về tâm lý như ít nói, tâm trạng không vui, đêm ngủ hay giật mình. Chị nghĩ chồng mình có liên quan đến những vấn đề bất thường trong nhà nên ngày 18/3, chị quyết định mua camera về lén đặt ở đầu giường.

Đến khoảng 14h cùng ngày, qua camera, chị phát hiện chồng xâm hại tình dục con gái riêng là cháu T. (15 tuổi, hiện đang học lớp 9). Khi xem những hình ảnh này, chị N. cảm thấy vô cùng uất hận và nghĩ sẽ đem những hình ảnh thu thập được trình báo công an. Tuy nhiên, vì nghĩ sự việc vào ngày cuối tuần công an chưa thể giải quyết ngay nên chị quyết định để đến đầu tuần mới trình báo công an.