Người vợ cắt lìa 'của quý' của chồng kể lại chi tiết ngày xảy ra vụ việc: Tôi không nhớ đã vất 'cái đó' ở đâu do quá hoảng sợ

Xã hội 23/03/2022 09:40

Liên quan đến vụ vợ cắt 'của quý' của chồng ở Sơn La, mới đây, người vợ đã lên tiếng kể lại quá trình xảy ra sự việc đau lòng.

Liên quan đến vụ vợ cắt "của quý" của chồngSơn La, được biết, chị Hà Thị N. (36 tuổi, trú tại huyện Yên Châu, Sơn La, vợ nạn nhân) đã được trở về gia đình sau thời gian làm việc với cơ quan chức năng

Chia sẻ với Doanh nghiệp và Tiếp thị, chị N. cho hay hiện bản thân đang rất hối hận về việc làm có phần "bồng bột" của mình khi cắt "của quý" của chồng. Kể từ khi trình báo sự việc với cơ quan công an đến nay, chưa đêm nào chị ngủ ngon giấc.

Kể lại sự việc đã xảy ra, chị N. cho biết, gần đây gia đình liên tục bị mất tiền còn con gái có những biểu hiện bất ổn về tâm lý như ít nói, tâm trạng không vui, đêm ngủ hay giật mình. Chị nghĩ chồng mình có liên quan đến những vấn đề bất thường trong nhà nên ngày 18/3, chị quyết định mua camera về lén đặt ở đầu giường.

Đến khoảng 14h cùng ngày, qua camera, chị phát hiện chồng xâm hại tình dục con gái riêng là cháu T. (15 tuổi, hiện đang học lớp 9). Khi xem những hình ảnh này, chị N. cảm thấy vô cùng uất hận và nghĩ sẽ đem những hình ảnh thu thập được trình báo công an. Tuy nhiên, vì nghĩ sự việc vào ngày cuối tuần công an chưa thể giải quyết ngay nên chị quyết định để đến đầu tuần mới trình báo công an.

Đến cuối giờ chiều cùng ngày (ngày 18/3), vợ chồng chị N. được một người bạn trong thôn rủ sang nhà uống rượu. Khoảng 23h chị N. cùng chồng đều uống rượu say về nhà.

"Lúc về nhà, 2 vợ chồng mỗi người ngủ 1 giường. Nằm trên giường đến khoảng 23h40 phút tôi dậy đi vệ sinh ngó qua phòng của chồng thì thấy anh ấy nằm ngủ không mặc gì. Lúc này, mọi thứ dồn nén trong đầu từ chiều bỗng nổi lên, cộng thêm việc nhìn thấy "cái đó" của chồng đã xâm hại con gái nên tôi xuống dưới nhà cầm dao và cắt.

Cắt đứt xong tôi hoảng quá cầm luôn "cái đó" bỏ chạy tới công an xã để đầu thú. Chạy đến công an, tôi không nhớ đã vất "cái đó" ở đâu do quá hoảng sợ..." - chị N. kể.

Sau đó, công an xã xuống nhà chị N. và đưa anh Nguyễn V.H. (29 tuổi, trú tại bản Huổi Sét, xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu, Sơn La - chồng chị N.) đi cấp cứu. Còn về phần chị N. thì tiếp tục tới công an huyện Yên Châu trình báo về hành vi của mình. 

Được biết, trước khi đến với Nguyễn V.H. chị đã từng có 1 đời chồng. Đến năm 2016, chị N. cùng anh H. nên duyên vợ chồng và hiện có với nhau 2 người con chung. Trong 6 năm vừa qua chị đã nhiều lần bị chồng đánh đập.

"Tôi bị chồng đánh nhập viện 4-5 lần rồi, hiện vẫn còn giấy của bệnh viện. Không chỉ đánh vợ, H. còn là người hám gái, rượu chè..." - chị N. đau khổ nói.

Qua sự việc trên, chị N. mong muốn cơ quan chức năng điều tra, làm rõ việc Nguyễn V.H. xâm hại tình dục con gái chị. Bởi theo chị, việc H. xâm hại bé con gái mình đã diễn ra khoảng 2 năm nay.

Người vợ cắt lìa 'của quý' của chồng kể lại chi tiết ngày xảy ra vụ việc: Tôi không nhớ đã vất 'cái đó' ở đâu do quá hoảng sợ - Ảnh 1
Người chồng được đưa đi cấp cứu và đã qua cơn nguy kịch - Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, theo Tuổi Trẻ, Công an huyện Yên Châu cũng đang làm rõ thông tin chị N. 'tố' chồng là anh Nguyễn Văn H. (29 tuổi) đã có những hành vi xâm hại con gái riêng 15 tuổi của chị.

Cơ quan công an cũng đã thu giữ chiếc camera do chị N. đặt tại phòng ngủ để phục vụ điều tra.

Nhận hỗ trợ pháp lý cho chị N., luật sư Nguyễn Anh Thơm (trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Anh, Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết qua làm việc với thân chủ, chị N. khai vụ việc xuất phát từ việc anh H. nhiều lần có hành vi xâm hại con riêng từ năm 2020. 

Để ghi lại bằng chứng, chị N. đã đặt camera giấu kín và ngày 18/3, camera đã ghi lại hành vi này. Trong trạng thái tâm lý bị dồn nén lâu ngày, chị N. đã cắt "của quý" của chồng. 

Theo luật sư Thơm, chiều 21/3, thân chủ của mình đã cùng Công an huyện Yên Châu đưa con riêng đi giám định pháp y để làm rõ việc cháu bé bị xâm hại. Luật sư Thơm cho rằng hành vi của chị N. có thể được xem xét gây thương tích trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh theo quy định tại điều 135 Bộ luật hình sự. Để có căn cứ xử lý chị N. thì bị hại phải có yêu cầu xử lý và giám định tỉ lệ thương tích phải từ 31% trở lên.

Đối với anh H., cơ quan điều tra sẽ xem xét có hay không hành vi xâm hại tình dục, giao cấu trái ý muốn cháu gái để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Về phần nạn nhân, theo báo Giao Thông, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La, khoảng 5h30 sáng ngày 20/3, đơn vị tiếp nhận và cấp cứu cho 1 người đàn ông gần 40 tuổi (trú xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu) nhập viện trong tình trạng sốc huyết áp 90/60 vì bị cắt cụt dương vật cùng 2 tinh hoàn và đang chảy máu đã được băng ép.

Ngay sau đó, bệnh nhân đã được mổ cấp cứu, chẩn đoán vết thương phức tạp đứt lìa hoàn toàn và không còn dương vật, tinh hoàn. Sau khi được cấp cứu, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.

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Mới đây, một lãnh đạo UBND xã Chiềng Hặc (huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La) cho biết, Công an huyện Yên Châu đang điều tra làm rõ vụ việc vợ cắt "của quý" của chồng vào rạng sáng ngày 20/3.

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