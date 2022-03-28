Khai nhận tại cơ quan công an, thông qua mạng xã hội, Dũng (đã có vợ) quen biết và thuê nhà trọ sống cùng chị Nguyễn Thị Thêm (đã có chồng, hiện làm thuê tại thành phố Ninh Bình) khoảng hơn một năm trở lại đây.

Theo báo Tuổi trẻ đưa tin, sáng 28/3, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đang tạm giữ đối tượng Phạm Văn Dũng (37 tuổi, ở phường Nam Bình, thành phố Ninh Bình) để điều tra làm rõ vụ án sát hại, phân xác người tình để phi tang gây xôn xao mạng xã hội.

Đến khoảng 18h45 cùng ngày, 2 người lại tiếp tục cãi nhau, Dũng đã dùng tay bóp cổ chị Thêm đến khi chị ngừng thở rồi nằm cạnh xác chị. Đến sáng ngày hôm sau, Dũng đem thi thể cho vào nồi dùng để nấu bánh chưng rồi đi mua xăng về đốt nhưng thấy mùi nên đã dập tắt lửa.

Sáng 23/3, chị Thêm đến nhà chị gái của Dũng tìm, trả đồ cá nhân của Dũng để về thành phố Tam Điệp (Ninh Bình) làm việc nhưng Dũng không đồng ý. Sau đó, hai bên cãi nhau và Dũng đã giữ chị Thêm ở lại nhà không cho đi.

Tiếp đó, trưa 25/3, Dũng đem thi thể đến phòng tắm ở tầng một phân xác bỏ vào 2 thùng nhựa rồi kéo lên tầng 2 cất giấu vào trong tủ. Đến ngày 27/3, bố đẻ của Dũng về nhà phát hiện đối tượng có những biểu hiện bất thường và thấy xe máy của chị Thêm nhưng không thấy người đâu, nghi ngờ Dũng đã giết chị nên đến cơ quan công an để trình báo, đồng thời khóa trái cửa đề phòng Dũng bỏ trốn.

Nghi phạm Dũng bị công an bắt giữ - Ảnh: Pháp luật và bạn đọc

Liên quan đến vụ việc này, trao đổi với báo Pháp luật và bạn đọc dưới góc độ pháp lý, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, đây là vụ việc nghiêm trọng, có dấu hiệu của hành vi giết người. Bởi vậy, cơ quan điều tra sẽ tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai của người làm chứng, của nghi phạm để làm rõ nguyên nhân sự việc và cái chết của nạn nhân để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp có căn cứ cho thấy, nạn nhân tử vong là do người tình sát hại thì cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can để tiến hành các hoạt động điều tra theo quy định pháp luật.

Trường hợp lời khai nhận tội của nghi phạm phù hợp với kết quả điều tra, các chứng cứ thu thập được thì cơ quan điều tra sẽ khởi tố đối với đối tượng này về tội giết người theo điều 123 bộ luật hình sự năm 2015 với hình phạt là phạt tù từ 12 - 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Trường hợp nghi phạm không thừa nhận hành vi phạm tội nhưng những chứng cứ mà cơ quan thu thập được có căn cứ cho thấy nạn nhân đã bị sát hại. Lời khai của người làm chứng và các chứng cứ khác cho thấy đối tượng là nghi phạm số một và có khả năng là hung thủ của vụ án thì cơ quan điều tra cũng có thể sẽ khởi tố bị can để xử lý theo quy định.

Theo thông tin từ phía cơ quan điều tra, nghi phạm là người yêu của nạn nhân. Người này đã có mặt tại thời điểm nạn nhân tử vong và có biểu hiện tâm lý bất thường nên cơ quan điều tra sẽ lấy lời khai làm rõ mối quan hệ giữa người này với nạn nhân và những gì đã xảy ra trong những ngày qua.

Trường hợp đối tượng có biểu hiện tâm thần, không nhận thức được hành vi thì cơ quan điều tra sẽ tiến hành trưng cầu giám định tâm thần để làm rõ mức độ nhận thức, khả năng điều khiển hành vi của người này.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường để khám nghiệm - Ảnh: Thanh Niên

Trong vụ án nếu nạn nhân bị cắt xác, xâm phạm đến thi thể thì đối tượng này còn có thể bị xử lý thêm về tội Xâm phạm thi thể, quy định tại điều 319 BLHS. Mức phạt tù cao nhất với tội danh này lên đến 7 năm.

Theo điều 319, Bộ luật hình sự 2019 quy định về tội xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt như sau:

1. Người nào đào, phá mồ mả, chiếm đoạt những đồ vật để ở trong mộ, trên mộ hoặc có hành vi khác xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 2 - 7 năm như: Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; Chiếm đoạt hoặc hủy hoại vật có giá trị lịch sử, văn hóa; Vì động cơ đê hèn; Chiếm đoạt bộ phận thi thể, hài cốt.

Vị luật sư khuyến cáo, để giảm những vụ án sát hại bạn tình, giết người vì bội bạc, ích kỷ hoặc vì tham lam thì cần phải trang bị những kiến thức, kỹ năng sống cần thiết cho các bạn trẻ.

Các bạn trẻ cần phải có lối sống lành mạnh, tích cực, có mối quan hệ mật thiết gắn bó với những người thân và cộng đồng xã hội.

Với những mối tình mà một bên ghen tuông mù quáng hoặc có biểu hiện tâm lý bất thường thì cần phải có giải pháp để phòng ngừa tránh trường hợp tình cảm khiến một bên quá khích, mất kiểm soát của hành vi dẫn đến thực hiện hành vi nguy hiểm đến tính mạng của những người xung quanh.