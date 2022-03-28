Nghi phạm giết người tình rồi phân xác ở Ninh Bình phải đối diện với tội danh nào? Mức xử phạt ra sao?

Xã hội 28/03/2022 14:12

Theo luật sư phân tích, nghi phạm sát hại nhân tình rồi phân xác phi tang ở Ninh Bình có thể đối diện 2 tội danh nghiêm trọng là Giết người và Xâm phạm thi thể.

Theo báo Tuổi trẻ đưa tin, sáng 28/3, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đang tạm giữ đối tượng Phạm Văn Dũng (37 tuổi, ở phường Nam Bình, thành phố Ninh Bình) để điều tra làm rõ vụ án sát hại, phân xác người tình để phi tang gây xôn xao mạng xã hội.

Khai nhận tại cơ quan công an, thông qua mạng xã hội, Dũng (đã có vợ) quen biết và thuê nhà trọ sống cùng chị Nguyễn Thị Thêm (đã có chồng, hiện làm thuê tại thành phố Ninh Bình) khoảng hơn một năm trở lại đây.

Sáng 23/3, chị Thêm đến nhà chị gái của Dũng tìm, trả đồ cá nhân của Dũng để về thành phố Tam Điệp (Ninh Bình) làm việc nhưng Dũng không đồng ý. Sau đó, hai bên cãi nhau và Dũng đã giữ chị Thêm ở lại nhà không cho đi. 

Đến khoảng 18h45 cùng ngày, 2 người lại tiếp tục cãi nhau, Dũng đã dùng tay bóp cổ chị Thêm đến khi chị ngừng thở rồi nằm cạnh xác chị. Đến sáng ngày hôm sau, Dũng đem thi thể cho vào nồi dùng để nấu bánh chưng rồi đi mua xăng về đốt nhưng thấy mùi nên đã dập tắt lửa. 

Tiếp đó, trưa 25/3, Dũng đem thi thể đến phòng tắm ở tầng một phân xác bỏ vào 2 thùng nhựa rồi kéo lên tầng 2 cất giấu vào trong tủ. Đến ngày 27/3, bố đẻ của Dũng về nhà phát hiện đối tượng có những biểu hiện bất thường và thấy xe máy của chị Thêm nhưng không thấy người đâu, nghi ngờ Dũng đã giết chị nên đến cơ quan công an để trình báo, đồng thời khóa trái cửa đề phòng Dũng bỏ trốn.

Nghi phạm giết người tình rồi phân xác ở Ninh Bình phải đối diện với tội danh nào? Mức xử phạt ra sao? - Ảnh 1
Nghi phạm Dũng bị công an bắt giữ - Ảnh: Pháp luật và bạn đọc

Liên quan đến vụ việc này, trao đổi với báo Pháp luật và bạn đọc dưới góc độ pháp lý, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, đây là vụ việc nghiêm trọng, có dấu hiệu của hành vi giết người. Bởi vậy, cơ quan điều tra sẽ tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai của người làm chứng, của nghi phạm để làm rõ nguyên nhân sự việc và cái chết của nạn nhân để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp có căn cứ cho thấy, nạn nhân tử vong là do người tình sát hại thì cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can để tiến hành các hoạt động điều tra theo quy định pháp luật.

Trường hợp lời khai nhận tội của nghi phạm phù hợp với kết quả điều tra, các chứng cứ thu thập được thì cơ quan điều tra sẽ khởi tố đối với đối tượng này về tội giết người theo điều 123 bộ luật hình sự năm 2015 với hình phạt là phạt tù từ 12 - 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Trường hợp nghi phạm không thừa nhận hành vi phạm tội nhưng những chứng cứ mà cơ quan thu thập được có căn cứ cho thấy nạn nhân đã bị sát hại. Lời khai của người làm chứng và các chứng cứ khác cho thấy đối tượng là nghi phạm số một và có khả năng là hung thủ của vụ án thì cơ quan điều tra cũng có thể sẽ khởi tố bị can để xử lý theo quy định.

Theo thông tin từ phía cơ quan điều tra, nghi phạm là người yêu của nạn nhân. Người này đã có mặt tại thời điểm nạn nhân tử vong và có biểu hiện tâm lý bất thường nên cơ quan điều tra sẽ lấy lời khai làm rõ mối quan hệ giữa người này với nạn nhân và những gì đã xảy ra trong những ngày qua.

Trường hợp đối tượng có biểu hiện tâm thần, không nhận thức được hành vi thì cơ quan điều tra sẽ tiến hành trưng cầu giám định tâm thần để làm rõ mức độ nhận thức, khả năng điều khiển hành vi của người này.

Nghi phạm giết người tình rồi phân xác ở Ninh Bình phải đối diện với tội danh nào? Mức xử phạt ra sao? - Ảnh 2
Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường để khám nghiệm - Ảnh: Thanh Niên

Trong vụ án nếu nạn nhân bị cắt xác, xâm phạm đến thi thể thì đối tượng này còn có thể bị xử lý thêm về tội Xâm phạm thi thể, quy định tại điều 319 BLHS. Mức phạt tù cao nhất với tội danh này lên đến 7 năm.

Theo điều 319, Bộ luật hình sự 2019 quy định về tội xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt như sau:

1. Người nào đào, phá mồ mả, chiếm đoạt những đồ vật để ở trong mộ, trên mộ hoặc có hành vi khác xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 2 - 7 năm như: Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; Chiếm đoạt hoặc hủy hoại vật có giá trị lịch sử, văn hóa; Vì động cơ đê hèn; Chiếm đoạt bộ phận thi thể, hài cốt.

Vị luật sư khuyến cáo, để giảm những vụ án sát hại bạn tình, giết người vì bội bạc, ích kỷ hoặc vì tham lam thì cần phải trang bị những kiến thức, kỹ năng sống cần thiết cho các bạn trẻ.

Các bạn trẻ cần phải có lối sống lành mạnh, tích cực, có mối quan hệ mật thiết gắn bó với những người thân và cộng đồng xã hội.

Với những mối tình mà một bên ghen tuông mù quáng hoặc có biểu hiện tâm lý bất thường thì cần phải có giải pháp để phòng ngừa tránh trường hợp tình cảm khiến một bên quá khích, mất kiểm soát của hành vi dẫn đến thực hiện hành vi nguy hiểm đến tính mạng của những người xung quanh.

NÓNG: Xuất hiện tình tiết mới trong vụ giết người, phân xác ở Ninh Bình, gói hàng 5 lít axit sulfuric được gửi đến nhà nghi phạm?

NÓNG: Xuất hiện tình tiết mới trong vụ giết người, phân xác ở Ninh Bình, gói hàng 5 lít axit sulfuric được gửi đến nhà nghi phạm?

Liên quan đến vụ việc giết người tình, phân xác ở Ninh Bình đang làm xôn xao dư luận vài giờ vừa qua, thì mới đây nhất cơ quan chức năng đã phát hiện thêm một tình tiết mới của vụ án mạng kinh hoàng này.

Xem thêm
Từ khóa:   giết người chặt xác chặt xác người tình phi tang giết người tình chặt xác phi tang

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Video 1 giờ 33 phút trước
Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau

Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau

Đời sống 2 giờ 7 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Thần Tài nhả vía đúng ngày 7/10/2026, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Thần Tài nhả vía đúng ngày 7/10/2026, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Sao quốc tế 2 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số